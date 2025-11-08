Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Ramón L. Pérez

Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más

La procesada, que se enfrentaba a cuatro años y medio de cárcel, admitió que retocó sus méritos pero la Audiencia ve «inocua» la manipulación

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

La acusada era trabajadora interina del Hospital Clínico San Cecilio y admitió durante la vista oral del juicio, celebrada en octubre, que utilizó su usuario ... y su contraseña para acceder a su historial profesional e introducir algunos datos en él. En concreto, añadió méritos que podrían haber supuesto un incremento de su salario. Sin embargo, precisó que lo hizo sin ánimo de engañar «a nadie». De hecho, agregó que no «le dio importancia» porque sabía que los cambios debían ser validados por otras instancias para surtir efecto, es decir, que las modificaciones eran papel mojado.

