Absuelto de lesionar a su excompañera tras ser declarada persona 'non grata' en su casa El juez cree que lo que pasó fue un incidente entre la denunciante y su exsuegro y que ella no se sintió respaldada por el denunciado Y. H. GRANADA Lunes, 5 noviembre 2018, 01:45

A Manuela (nombre ficticio), el que fuera su suegro y abuelo de su hijo la declaró persona 'non grata' y la invitó a irse de su casa el 1 de enero del año pasado. El motivo: ella se había echado la siesta y al despertar protestó por el hecho de que estuviera por allí otro nieto. Aquello derivó en una ruptura sentimental, pero también en una denuncia por presuntos malos tratos contra su expareja, un vecino de Iznalloz que finalmente ha sido absuelto.

Aquel cisma familiar acabó en los tribunales porque, después de haber sido informada de que ya no era bienvenida en aquel hogar, Manuela protagonizó un 'encontronazo' con su expareja y lo denunció por una supuesta agresión. Aportó incluso un parte de lesiones, pero el juez que ha enjuiciado los hechos, Miguel Ángel Torres, «duda» de que sufriera realmente maltrato.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, el magistrado, que es el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de la capital, ha tratado de reconstruir la escena, ocurrida en un domicilio de Huércal Overa (Almería), a través de los testimonios de los testigos. Y todos los propuestos por el acusado, que ha estado defendido por el letrado Rafael Revelles, ofrecieron una versión bien distinta a la de Manuela. La mujer presentaba un arañazo en una mano y marcas de dedos en un brazo, lesiones que, en opinión del juzgador, son «de escasa entidad» y «no se ha acreditado que fueran causadas por el acusado a consecuencia de una verdadera agresión». El acusado se enfrentaba a un año de prisión como supuesto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Ella contó que habían ido a pasar unos días a casa de los padres de su pareja y que discutió con el padre y este le «faltó el respeto». El acusado no estaba en ese momento en la casa, por lo que ella le llamó por teléfono para que acudiera. Según su versión, «al llegar fue cuando le empezó a gritar y empujar y le hizo la lesión en el brazo». A continuación, de acuerdo con su relato, ella decidió irse y ya en la calle, yendo ambos con el hijo que tienen en común, él la cogió de la mano, la empujó y le causó la lesión en la mano. «Desde luego no tiene mucho sentido -opina el magistrado- que la denunciante discuta con el padre del acusado y este, sin más, llegue a casa, se ponga a gritarle y agredirle y luego en plena calle vuelva a cogerla de la mano y a empujarla». A su juicio, lo que en realidad parece que sucedió fue un «un incidente en la casa» entre la denunciante y su entonces suegro, y que Manuela «no se sintió respaldada por el ahora acusado, que quiso irse y romper su relación, sin descartar que en la calle ocurriera un leve forcejeo entre ambos, que no agresión, cuando los dos quisieron coger y quedarse con el hijo que tienen en común».

Declaración «confusa»

Para el juez Torres, tanto la declaración de Manuela como su actuación en la causa han sido confusas y «no existe ninguna razón» para otorgar mayor credibilidad a su versión, que cree que no se ha visto reforzada por las pruebas. Así, tiene en cuenta «en especial ciertos elementos anómalos» en el proceder de ella, como que no denunciase hasta el día después, que insistiera en ir sola al centro de salud o la actitud que mantuvo en una farmacia justo después del 'encontronazo'. De hecho, los testigos de ese establecimiento no vieron «ningún contacto físico» entre la denunciante y el denunciado. Ella, según especificaron, entró «corriendo» en la botica y «se tiró al suelo». No dijo «en ningún momento» que su pareja la hubiera agredido y sólo refirió que el padre de su pareja «la trataba mal». Su ya exsuegro, por cierto, no sólo la declaró persona 'non grata', sino que le instó a que «no volviera más en la vida».