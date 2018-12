Absuelto por un delito de honor por unos libros de Alhama de Granada Alhama de Granada / JESÚS LENS R. I. GRANADA Miércoles, 5 diciembre 2018, 01:35

El historiador Salvador Raya Retamero ha quedado absuelto de la denuncia que en su día puso contra él el expresidente del Patronato de Estudios Alhameños, Andrés García Maldonado, por una presunta intromisión ilegítima en su honor al entender que la denuncia sobre la desaparición de unos documentos históricos sobre Alhama de Granada dañaban «el honor, imagen, carrera profesional y prestigio» del demandante.

Salvador Raya Retamero, ahora absuelto de estas acusaciones por el juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, escribió en un libro suyo -'Genealogía, Heráldica, Historia y Sociedad. Alhama de Granada (1482 a 1835)'-, dividido en dos tomos, «la pérdida, expolio, secuestro y robo al patrimonio» de una larga serie de documentos del Archivo Histórico de Alhama de Granada. Concretamente lo hacía entre las páginas 16 y 25 del tomo I del referido libro. Sin embargo, el juez entiende que no hace referencia directa al demandante como causante de esa pérdida. «La intención del señor Raya Retamero no es otra que la simple denuncia a las instituciones públicas de tal hecho (desaparición de los documentos históricos) para que activen los mecanismos necesarios para proceder a su recuperación». También se da la circunstancia que los documentos extraviados no sólo son citados en publicaciones del demandante, sino sólo una pequeña parte.

Por todo ello, el juez entiende que el derecho a la libertad de expresión queda legitimado por encima del derecho al honor del demandante, quien deberá hacer frente a las costas por este proceso judicial. La sentencia es firme.