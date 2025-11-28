Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una persona muestra hojas de marihuana. Efe

Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor

La Audiencia de Granada ha anulado la pena de un año y dos meses de cárcel que impuso un juzgado a la procesada por fallos en el pesaje de la droga

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:09

La Guardia Civil denunció a la mujer por haber sembrado seis plantas de cannabis en un huerto anexo a su casa y ella alegó en ... su descargo que utilizaba la marihuana para calmar los dolores que sufría. Sin embargo, un juzgado de Granada impuso a la procesada una pena de un año y dos meses de cárcel por la comisión de un delito de narcotráfico. La resolución, dictada en marzo de este año, también obligaba a la inculpada a pagar una multa de seis mil euros.

