Absuelta de narcotráfico una mujer que alegó que tenía cannabis para calmar el dolor

La Guardia Civil denunció a la mujer por haber sembrado seis plantas de cannabis en un huerto anexo a su casa y ella alegó en ... su descargo que utilizaba la marihuana para calmar los dolores que sufría. Sin embargo, un juzgado de Granada impuso a la procesada una pena de un año y dos meses de cárcel por la comisión de un delito de narcotráfico. La resolución, dictada en marzo de este año, también obligaba a la inculpada a pagar una multa de seis mil euros.

Disconforme con aquella decisión, la acusada presentó una impugnación ante la Audiencia Provincial para reclamar su absolución y ha logrado su objetivo. La sentencia del tribunal hace referencia a la explicación de la investigada de que utilizaba la grifa como un fármaco para mitigar sus achaques de salud, pero, finalmente, no se ha apoyado en esa justificación para exculpar a la imputada. «El eje central del recurso es considerar que la sustancia intervenida no estaba destinada al tráfico a terceros, sino al consumo propio de la recurrente que lo utilizaba como analgésico para los dolores que padecía. Es cierto (...) que la documentación médica aportada data del año 2019 y no justificaría tal uso medicinal y que la cantidad intervenida supera los límites fijados por la jurisprudencia como indicativos de estar destinados al consumo».

En este sentido, la Audiencia basa su veredicto en la existencia de fallos en el pesaje de la droga confiscada a la imputada. «(...) Constando en este caso que se analizaron conjuntamente los cogollos encontrados junto con hojas no unidas a los mismos, consideran que la indeterminación del peso de la sustancia fiscalizable debe conllevar la absolución en (...) en virtud del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo) (...) De todo ello no puede sino concluirse que no se conoce con exactitud que cantidad de sustancia estupefaciente fiscalizable (...) hallada en poder de la recurrente», detalla el tribunal.

Actitud colaborativa

Los hechos ocurrieron en agosto de 2023 y la mujer, resalta la resolución judicial, se mostró colaborativa cuando los miembros de la Benemérita descubrieron las plantas de 'maría', un dato que la Audiencia también tiene en cuenta a la hora de decretar la absolución de la procesada. «(...)La intervención se hizo porque los agentes de la Guardia Civil vieron las plantas al pasar por delante del domicilio de la recurrente; que eran solo seis plantas que no estaban escondidas; que no se halló ningún otro objeto relacionado con la venta de sustancias; y que la recurrente manifestó, desde el primer momento, que la sustancia era suya, facilitando el cortado de las mismas».