Del abrigo a la manga corta: la gran nevada que cubrió la sierra de blanco en Granada tal día como hoy La temperatura veraniega de este 24 de octubre de 2025 contrasta con la ola de frío que recorrió la provincia hace seis años

Diego Callejón Viernes, 24 de octubre 2025, 17:50

Finales de octubre y los turistas bañándose en el mar. Las imágenes que llegan este año desde la Costa Tropical atestiguan las altas temperaturas que se están registrando en la provincia de Granada. El mes de octubre ha dejado varias jornadas por encima de los 30 grados, algo inusual para estas fechas. Buena prueba de ello es la comparativa con otros años. En 2019, por ejemplo, Sierra Nevada vivió una copiosa caída de nieve tal día como hoy.

Este año, con termómetros en los 29 grados, el Mediterráneo sigue invitando a un baño. En la playa de San Cristóbal, en Almuñécar, algunos turistas han aprovechado la jornada para probar el mar. Y es que el agua, a pesar del viento, aún ronda temperaturas veraniegas.

Una realidad muy distinta es la que se vivió el 24 de octubre de 2019, cuando un gran temporal en la estación de Sierra Nevada dejó estampas en la estación propias de meses invernales. De hecho, aquel año la primera gran nevada se aprovechó en Pradollano para realizar los primeros preparativos para la temporada de esquí.

Ampliar Comparativa de Sierra Nevada en 2019 (arriba) y 2025 (abajo).

Temporal en la Península

En todo caso, los pronósticos del tiempo auguran un inminente cambio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado la llegada de una nueva borrasca de gran impacto a España, de nombre 'Benjamín', que provocará rachas de viento «muy fuertes» en amplias zonas de la Península y olas que podrían superar los siete metros en el norte peninsular.

«La borrasca Benjamín ha sido nombrada por nuestros colegas de Météo-France (el servicio meteorológico nacional francés). Provocará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas de la Península e importante temporal marítimo en el norte, con olas que podrían superar los 7 metros», ha señalado Aemet a través de su perfil en la red social 'X'.

En este sentido, el organismo estatal ha instado a consultar los avisos en vigor. Si bien no ha especificado cuándo entrará la borrasca 'Benjamín' en España, ha colgado también un mapa de superficie previsto para las 02.00 de este jueves que muestra la previsión para esa hora de la borrasca.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha puntualizado que la borrasca dejará este miércoles lluvias intensas en el noroeste peninsular, así como rachas de viento muy fuertes de más de 100 kilómetros por hora (km/h) y temporal marítimo importante en las costas de Galicia y comunidades cantábricas, con olas que podrían superar los siete u ocho metros. Además, las temperaturas bajarán por el norte desde este jueves, mientras que en el sur seguirán altas hasta el sábado, con máximas de 34ºC.