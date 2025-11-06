Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Registros en la sede de la Policía Local el pasado mes de febrero. Pepe Marín

Policía Local de Granada

Abren dos piezas separadas en el caso de las oposiciones en relación a dos subinspectores

Tras los registros efectuados en una vivienda y un despacho, se está a la espera de un análisis global del material incautado para determinar su grado de participación

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto dos piezas separadas -ambas declaradas secretas- en relación a dos subinspectores vinculados supuestamente con la trama del amaño de las oposiciones ... , según ha podido saber IDEAL. En ellas se analizará el material intervenido en los registros domiciliarios de una vivienda y un despacho, que será de gran utilidad para determinar su grado de autoría y participación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  3. 3 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  4. 4

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  5. 5

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  6. 6 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  7. 7

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  8. 8 Alejo denuncia «amenazas de muerte» tras su beso a Hormigo, jugador del Granada CF
  9. 9 Moclín llora a su primer alcalde de la democracia
  10. 10 Aemet y Meteored avanzan frío invernal y lluvias inesperadas para Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abren dos piezas separadas en el caso de las oposiciones en relación a dos subinspectores

Abren dos piezas separadas en el caso de las oposiciones en relación a dos subinspectores