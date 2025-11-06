Abren dos piezas separadas en el caso de las oposiciones en relación a dos subinspectores

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha abierto dos piezas separadas -ambas declaradas secretas- en relación a dos subinspectores vinculados supuestamente con la trama del amaño de las oposiciones ... , según ha podido saber IDEAL. En ellas se analizará el material intervenido en los registros domiciliarios de una vivienda y un despacho, que será de gran utilidad para determinar su grado de autoría y participación.

En concreto, uno de ellos es el subinspector investigado por malos tratos a su expareja e hijas y por uso indebido del sistema Viogen, en cuyo domicilio realizaron una entrada y registro. La Policía Nacional requisó un portátil, dos pendrive, dos CDs y varias tarjetas SIM y de memoria. Deberán ser analizados y la información será remitida al juzgado. Cabe recodar que este agente formó parte del tribunal examinador de oposiciones del proceso selectivo de Granada.

Por otro lado, la Policía Nacional también incautó material informático del despacho de otro subinspector presuntamente relacionado con la trama, en concreto, un móvil y una tablet. En el caso de que en el curso de las diligencias se descubrieran «hechos nuevos que puedan ser constitutivos de infracción criminal, deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial», señala el auto, que habla de «indicios racionales que justifican la necesidad de las medidas solicitadas». Menciona que este individuo, junto a los otros investigados en los procesos selectivos objeto de investigación, «formaría parte del grupo criminal dedicado al amaño de oposiciones de nuevo ingreso».

El hecho de que se hayan abierto piezas separadas puede ser para facilitar y ordenar la investigación, pero también porque la juez haya visto indicios suficientes de que ambos tengan una mayor implicación en la trama, lo que podría quedar probado con el análisis del material incautado.