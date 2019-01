El abogado del promotor del Pabellón Mulhacén cree que el Ayuntamiento debe recurrir la sentencia del TSJA Afirma que el fallo no va a repercutir de forma negativa a los titulares de las licencias YENALIA HUERTAS Granada Viernes, 18 enero 2019, 15:43

César Fernández Bustos, abogado del promotor Roberto García Arrabal, que construyó el polémico Pabellón Mulhacén en el barrio del Zaidín de la capital, no comparte la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) que invalida el estudio de detalle que se hizo para los locales comerciales de la zona del McDonalds. Cree que la resolución contiene «errores serios de base» y que Ayuntamiento tiene la obligación de recurrirla.

El estudio de detalle, como explica, es un instrumento de planeamiento urbanístico cuyo fin principal es la determinación de alineaciones, volúmenes y rasantes en una construcción, pero no los usos atribuidos a una edificación. Por eso, considera que el alto tribunal, que basa su anulación en el uso no deportivo dado esa edificación, habría incurrido en «un grave error».

Entiende este jurista que el Ayuntamiento tiene que recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, «porque podría incluso incurrir en un delito de prevaricación omisiva en caso de no hacerlo», ya que, según añade, el «error inicial» parte de la propia corporación municipal.

Aunque están por ver las consecuencias del fallo -habría que determinarlas una vez sea firme-, recuerda que para declarar la nulidad de las licencias habría que iniciar un nuevo procedimiento, «y sería muy complicado porque siempre acarrearía la obligación del Ayuntamiento de indemnizar a todos los titulares de las licencias, que son terceros de buena fe, e incluso a Fontdeis», la empresa de García Arrabal que levantó el pabellón. En este punto, dice llamarle la atención que en este procedimiento no hayan sido llamados al proceso todos los titulares de las licencias.

El abogado cree el problema que genera la anulación del estudio de detalle -uno de los tres que se aprobaron- estaría resuelto uniendo ambas edificaciones. Podría hacerse, por ejemplo, con una pasarela. «Si esas dos edificaciones se unieran, el problema volvería a estar resuelto. Por tanto, no tiene gravedad, no tiene trascendencia y no debe de incluirse en la causa Nazarí, porque precisamente es el inicio de la cuestión en el tema nazarí», manifiesta.

Así, insistió en que la solución «es muy fácil», a la vez que señaló que no va a repercutir negativamente a ninguno de los titulares de la licencia. En este punto, recordó que hay otros ejemplos de edificaciones en similares circunstancias, como «Los Mondragones, el Covirán, el Mercadona, el O2 o el Estadio de la Juventud, donde todas las decisiones son exactamente iguales a la que nos ocupa».