Ábalos cree que oposición andaluza tiene como único objetivo impedir gobernar PEPE MARÍN El secretario de Organización socialista y ministro de Fomento ha criticado el planteamiento de campaña de los partidos en la oposición y ha dado por sentado que el PSOE volverá a ganar el 2D EFE GRANADA Sábado, 17 noviembre 2018, 15:44

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha acusado a todos los partidos en la oposición de afrontar las elecciones andaluzas sabiendo que perderán, con el único objetivo de impedir un gobierno y la idea de «si no gano, rompo el juguete, me llevo la pelota».

En un acto electoral celebrado en Granada, el socialista ha criticado el planteamiento de campaña de los partidos en la oposición y ha dado por sentado que el PSOE volverá a ganar el 2D, aunque ha pedido esfuerzos para hacerlo con la mayoría suficiente para gobernar con tranquilidad.

Ábalos ha centrado primero sus críticas en Ciudadanos y ha reprochado el comportamiento «desleal» de su candidato a presidir la Junta, Juan Marín, al que ha afeado que haya participado en el Gobierno, «influyendo en las políticas de Andalucía», y que ahora lance mensajes para acabar con un gobierno «que sabe que ha funcionado bien».

«El líder de aquí no tiene valor para decirle a Rivera que esto va de Andalucía y no de Ciudadanos, que Andalucía no es una sucursal de nada», ha destacado el socialista, que ha dicho que para su partido Andalucía no es la «primera fase de nada» como para el PP.

Ha defendido además que la convocatoria del 2D tiene sentido completo sin interferencias y que para el PSOE, estas elecciones no están condicionadas porque «no nos jugamos ningún liderazgo».

«Andalucía tiene entidad por sí misma, mucha, no es solo una parte importante de España», ha sentenciado el socialista, que ha interpretado que los andaluces han transformado una región en la que «se servía al señorito» y ahora se sublevan.

Ábalos también ha criticado a los diputados que alzan la voz para criticar la labor de la Junta pero «encubren a los dirigentes que insulta a esta tierra» y les ha animado a pedir a sus líderes nacionales «que se corten un poco».

«Lo que está en juego no es ganar, ganada está, lo que está en juego es la estabilidad, la gobernabilidad de Andalucía», ha resumido el socialista, que ha criticado a otros partidos que ven ahora la clave nacional.

«Para ellos esto ha sido siempre el patio, la finca, pero nunca han invertido aquí», ha dicho Ábalos, que ha ubicado el «problema de la derecha» en que no representa una alternativa al socialismo.

«Somos el partido de la integración, del entendimiento, del consenso, ese es nuestro discurso», ha recalcado el ministro de Fomento, que ha apuntado que su partido no enfrenta a la gente, «ni usamos signos ni vamos a provocar, sino que intentamos unir».

«En Andalucía habéis entendido las cosas bien y vamos a ganar, pero tenemos que ganar de tal modo que le demos estabilidad, que garanticemos la gobernabilidad, porque el resto tienen como único propósito no dejar gobernar»; ha recalcado Ábalos.

El secretario de Organización socialista ha incidido en que el resto de partido no tienen ni proyecto, porque «tienen claro que van a perder, y ya que no puedo gobernar rompo el juguete, me llevo la pelota», ha descrito de manera gráfica.