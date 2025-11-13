470 granadinas, en vilo por los fallos en las pulseras antimaltratadores

La provincia granadina encabeza el uso de pulseras antimaltrato en Andalucía. En total, de acuerdo con la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno a ... IDEAL, 470 mujeres tienen dispositivos asociados para protegerlas de sus agresores. Son 58 más que en septiembre, cuando se publicó la última memoria de la Fiscalía General del Estado, donde se apuntaba que actualmente había en marcha 412 localizadores.

Esas 470 granadinas víctimas de la violencia sexual y de género estuvieron en vilo la jornada del martes. Desde las 8.00 a las 21.00 horas, cuando el fallo quedó totalmente resuelto, sus dispositivos pitaron por una caída en el servidor de Cometa, el sistema operativo que las controla y localiza a los maltratadores.

El ministerio activó un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de las policías nacionales, autonómicas, locales y la Guardia Civil mientras se solventaba el problema técnico. En toda España hay activas unas 4.500. Igualdad señaló que, tras tener constancia de la incidencia, «activó de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se garantizara la protección de las mujeres». Asimismo, añadió el departamento en un comunicado, «los servicios de emergencia del dispositivo, el botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por bluetooth, estuvieron operativos en todo momento». Igualdad insistía en que los protocolos «funcionaron desde el principio, por lo que las víctimas no han estado desprotegidas». La ministra, Ana Redondo, pedirá comparecer en las próximas semanas en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones.

A preguntas de IDEAL, los juzgados especializados en Violencia Sobre la Mujer destacan que no han registrado, de momento, ninguna incidencia tras este último fallo en el servidor.

Sin embargo, la asociación La Volaera, que tratan con víctimas de violencia de género desde hace más de 20 años, pone en duda la aplicación de protocolos especializados y lamentan que las víctimas no recibieron «ningún tipo de asistencia o soporte más allá de la comunicación de la incidencia». «Algunas sufren ataques de ansiedad con estos episodios. Lamentablemente, muchas ya no quieren emplear la pulsera porque presentan constantes fallos. Esto es tortura institucional», argumenta María, vocal de la asociación y «superviviente» de violencia machista.

«Nos están tomando el pelo a las víctimas. Los fallos en los protocolos y en las pulseras no se han abordado cuando se conoce perfectamente que hay problemas desde 2023», lamenta. «Las pulseras suenan a cada instante, los pitidos provocan miedo y pánico a las mujeres y sus hijos. Conocemos incluso un caso donde el maltratador está en la cárcel y suena el dispositivo. ¿Cuántos fallos puntuales vamos a aguantar más», critica.

«Los dispositivos de antes eran mejores. Ahora se los pueden arrancar cuando quieran. Han pasado de invertir 1.500 por localizadora a solo 150 euros. Los agresores los manipulan como quieren», remacha.

Recuerda que la violencia machista atañe a toda la sociedad y a todos los partidos. Lamenta la politización y la 'partidización' que rodean a estos casos. La asociación puso de manifiesto que el Ministerio de Igualdad conocía sobradamente los problemas y deficiencias de Cometa, razón por la que encargó un informe. La asociación de origen granadino, pero con actividad en numerosas provincias, participó en ese estudio encargado a la Asociación de Mujeres Juristas Themis. En cambio, nunca se conocieron los resultados ni la evaluación de las anomalías detectadas.

Registro de incidencias

Por último, exponen que no se han vuelto a comunicar novedades en relación al anuncio que hizo Igualdad de que se licitaría un nuevo contrato para mejorar el servicio. Tras la polémica generada al conocerse los fallos este pasado septiembre, la titular ministerial apuntó que volvería a licitar el servicio «para incluir mejoras» y que lo haría «en unos meses». Sin embargo, esa franja de tiempo es el momento que toca para abrir la licitación.

El último contrato se firmó en noviembre de 2023 y su duración es de 30 meses. La alianza con Vodafone y Securitas acaba en mayo de 2026. Cabe destacar que, tal y como adelantó IDEAL, la memoria de la Fiscalía Provincial también detectó y dio parte de las deficiencias. En su memoria, alertaba de que son numerosas las «deficiencias y desajustes» por errores técnicos, como fallos de cobertura, ubicaciones incorrectas y dilaciones en la instalación de las pulseras, que han provocado «muchas sentencias absolutorias apoyadas en la falta de pruebas» o sobreseimientos, lo que dificulta el seguimiento y control de las penas y medidas cautelares de alejamiento. La Audiencia Provincial también advirtió en 2024 y en febrero de este año de la problemática.

Las mismas pulseras sufrieron un primer fallo grave en 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de Telefónica a Vodafone-Securitas. El volcado de datos provocó que por unos meses no quedasen registrados los movimientos de muchos maltratadores.