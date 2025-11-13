Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

470 granadinas, en vilo por los fallos en las pulseras antimaltratadores

Los juzgados no han registrado por ahora incidencias tras la nueva caída del servicio, pero las víctimas sienten «miedo» y reclaman mejoras

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:30

La provincia granadina encabeza el uso de pulseras antimaltrato en Andalucía. En total, de acuerdo con la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno a ... IDEAL, 470 mujeres tienen dispositivos asociados para protegerlas de sus agresores. Son 58 más que en septiembre, cuando se publicó la última memoria de la Fiscalía General del Estado, donde se apuntaba que actualmente había en marcha 412 localizadores.

