Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ganadero Manuel Javier Aznar IDEAL

«Tengo 44.000 pollos y me juego mucho, si el virus entra hay que matarlos a todos»

El ganadero granadino Manuel Javier de Galera explica las precauciones que están tomando en las explotaciones avícolas intensivas para prevenir la gripe aviar

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:38

Comenta

En Granada se da especialmente bien la cría del pollo. «Debe ser por el clima», opina Manuel Javier Aznar, uno de los experimentados ganaderos granadinos ... que tiene una explotación intensiva con 44.000 pollos de carne en el término municipal de Galera. Asegura que, como buenos profesionales, siempre están en guardia con las medidas de seguridad ante la gripe aviar, pero en estos días reconoce que ha extremado las precauciones para que su nave de 2.200 metros cuadrados sea un 'búnker' frente al virus. Los animales cuentan con ventiladores y trampillas específicas para que no puedan entrar pájaros ni ratones. Su día a día también pasa por extremar la vigilancia para que los depósitos de agua estén cerrados y que no haya posibilidad de contaminación exterior. «Desinfectamos todo y estamos muy pendientes de que haya ninguna comida para que la aves silvestres, palomas o milanos, no se acerquen a la nave», comenta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Tengo 44.000 pollos y me juego mucho, si el virus entra hay que matarlos a todos»

«Tengo 44.000 pollos y me juego mucho, si el virus entra hay que matarlos a todos»