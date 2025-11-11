«Tengo 44.000 pollos y me juego mucho, si el virus entra hay que matarlos a todos» El ganadero granadino Manuel Javier de Galera explica las precauciones que están tomando en las explotaciones avícolas intensivas para prevenir la gripe aviar

Mercedes Navarrete Granada Martes, 11 de noviembre 2025, 23:38

En Granada se da especialmente bien la cría del pollo. «Debe ser por el clima», opina Manuel Javier Aznar, uno de los experimentados ganaderos granadinos ... que tiene una explotación intensiva con 44.000 pollos de carne en el término municipal de Galera. Asegura que, como buenos profesionales, siempre están en guardia con las medidas de seguridad ante la gripe aviar, pero en estos días reconoce que ha extremado las precauciones para que su nave de 2.200 metros cuadrados sea un 'búnker' frente al virus. Los animales cuentan con ventiladores y trampillas específicas para que no puedan entrar pájaros ni ratones. Su día a día también pasa por extremar la vigilancia para que los depósitos de agua estén cerrados y que no haya posibilidad de contaminación exterior. «Desinfectamos todo y estamos muy pendientes de que haya ninguna comida para que la aves silvestres, palomas o milanos, no se acerquen a la nave», comenta.

Las 4.300 granjas de Granada sortean el confinamiento por la gripe aviar «Estamos preocupados, si te entra un brote es una ruina» También higienizan todo lo que entra en la explotación o proviene de las fábricas de piensos rodeadas siempre por miles de palomas. «Esto es una cadena, yo soy exquisito pero si el eslabón anterior no hace su trabajo el riesgo está ahí», recuerda. Los ganaderos profesionales están muy concienciados y aún así, asegura, los fallos son posibles. Basta el contacto con heces de un ave infectada en un zapato que entre en la nave para desencadenar el desastre. «Nuestro sector es muy complicado, extremamos el cuidado, pero con un pollo que se infecte te matan toda la camada, con la cuarentena para volver a empezar se pierde el año». En una nave como la suya esto significa jugarse una inversión de 600.000 euros. «Lógicamente hay mucho miedo, si te toca la china puede ser tu ruina. Las indemnizaciones te cubren los gastos de deshacerte de los animales muertos pero no la inversión, si te pilla con una letra te vas a pique», concluye

