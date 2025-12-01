400 profesionales participan en la I Jornadas Provinciales de Orientación Educativa

Alrededor de 400 profesionales han participado en la I Jornadas Provinciales de Orientación Educativa del curso 2025/2026 que se han celebrado en la Facultad ... de Ciencias del Deporte con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP) y todos los servicios de orientación de Granada.

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, María José Martín, que ha inaugurado la jornada, ha asegurado que los orientadores de departamentos y equipos, médicos, fisioterapeutas, maestros de Compensatoria y de Audición y Lenguaje, y educadores sociales «son el engranaje esencial que hace posible que la atención a la diversidad en nuestras aulas sea una realidad, y no solo un principio.

Martín ha subrayado «los recientes refuerzos en materia de recursos humanos» y ha destacado la incorporación de 41 orientadores en Zonas de Transformación Social (31 en Infantil y Primaria y 10 en Secundaria). Asimismo, se ha referido a las dotaciones del Programa de Educación Inclusiva, que ha incorporado a 3 orientadoras en el Equipo de Orientación Educativa Especializado, y del Programa de Educación Inclusiva +, que ha sumado 14 profesionales más a los Equipos de Orientación Educativa (EOEs): 5 especialistas en Pedagogía Terapéutica y 9 en Audición y Lenguaje.

«Los recursos, sin el talento, la dedicación y la mirada humana de los profesionales, no serían suficientes», ha precisado.

La jornada se ha estructurado en dos bloques principales. En la primera parte, los asistentes han abordado, de la mano del Gabinete de Convivencia e Igualdad y el Equipo de Bienestar Emocional, protocolos vitales como el de actuación contra el acoso escolar y el de prevención de conductas suicidas o autolesiones en el alumnado.

Posteriormente, la formación se ha dividido en dos itinerarios específicos y prácticos, certificados por el Centro de Formación del Profesorado. Para los Departamentos de Orientación de los institutos, la formación se ha centrado en las vías de acceso a la Formación Profesional y a la Educación Permanente, impartida por expertos de la administración educativa como Manuel Casas Guijarro, Jefe del Servicio de Educación Permanente, y Óscar Manuel Blázquez Fernández, de la Sección de Actuaciones Integradas y Orientación, ambos de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente. Han abordado, entre otros aspectos, la reciente convocatoria de pruebas de acceso a ciclos formativos para el curso 2025/26, información clave para ofrecer una orientación actualizada.

Asimismo, para los Equipos de Orientación Educativa, la jornada ha profundizado en la identificación y respuesta educativa en la Dislexia, con el objetivo de avanzar en la detección precoz y las estrategias de intervención, un compromiso firme con la equidad.

En la clausura, la delegada ha trasladado el «más sincero reconocimiento» a los profesionales por su «trabajo diario, a menudo invisible, pero siempre transformador» y ha asegurado que estas jornadas «suponen un paso fundamental para alinear estrategias, compartir retos y construir soluciones en red, con el fin último de ofrecer la mejor respuesta posible al alumnado y a los centros educativos de la provincia».