Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, junto a Rocío Díaz, consejera de Fomento, en las obras de las VPO de Mondragones IDEAL

La urbanización de las VPO de Mondragones estará acabada a principios de 2026

La Junta licita la construcción y lo suma al proyecto residencial de Parque Automovilismo, donde se edificarán otras 69 viviendas el próximo año

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La urbanización de las calles de las VPO (Viviendas de Protección Oficial) de Mondragones estará acabada a principios de 2026. Así lo ha anunciado esta ... mañana la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita a las obras de urbanización junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  8. 8 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  9. 9 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La urbanización de las VPO de Mondragones estará acabada a principios de 2026

La urbanización de las VPO de Mondragones estará acabada a principios de 2026