La urbanización de las VPO de Mondragones estará acabada a principios de 2026
La Junta licita la construcción y lo suma al proyecto residencial de Parque Automovilismo, donde se edificarán otras 69 viviendas el próximo año
Martes, 11 de noviembre 2025, 10:43
La urbanización de las calles de las VPO (Viviendas de Protección Oficial) de Mondragones estará acabada a principios de 2026. Así lo ha anunciado esta ... mañana la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita a las obras de urbanización junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.
La Consejería de Fomento ha sacado a concurso dos parcelas de titularidad pública en Cuartel de Mondragones y ha anunciado la salida a concurso con criterios sociales para rebajar el precio de las viviendas de cara a los futuros propietarios. Estas viviendas se han licitado a través del sistema de permuta de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), por el que la Junta ofrece suelo público a un promotor a cambio de que construyan VPO.
Rocío Díaz, por su parte, ha destacado que la actuación se encuentra ya al 70% de su ejecución. Este residencial se suma al de Parque Automovilismo, donde empezarán a construirse 69 viviendas protegidas el próximo año. «Aportamos soluciones al reto de la vivienda en Granada con dos proyectos que otros abandonaron, como estas 328 VPO de Mondragones, que acabamos de licitar, o las 69 viviendas protegidas de Parque Automovilismo», ha recalcado la consejera. Díaz ha recordado que estos terrenos que la Junta recibió como parte de la deuda histórica y que los anteriores gobiernos dejaron sin desarrollar ha sido «una barrera física entre los barrios». Para su ejecución fue necesario un trabajo previo arqueológico. La inversión total alcanza los 5,8 millones de euros, entre el Gobierno andaluz y Metrovacesa.
