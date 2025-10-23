Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En dos años, el Ayuntamiento de Granada ha dado licencias para construir 1.508 viviendas. Ideal

3.000 solicitantes aspiran a conseguir una de las 1.508 VPO de la capital

El Ayuntamiento quiere mejorar el funcionamiento de este registro para hacerlo más ágil y funcional para los ciudadanos

Rebeca Alcántara

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:33

El Ayuntamiento de Granada sigue trabajando en la construcción de vivienda protegida. La alcaldesa, Marifrán Carazo, explicó ayer que en los dos años que llevan ... al frente del Consistorio se han dado licencias para más de 2.700 viviendas de las que más de la mitad son protegidas. Es decir, 1.508 VPO. Actualmente hay 3.000 granadinos inscritos como peiticionarios de este tipo de pisos. Eso significa que ya hay casas con condiciones más accesibles para la mitad.

