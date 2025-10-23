3.000 solicitantes aspiran a conseguir una de las 1.508 VPO de la capital

El Ayuntamiento de Granada sigue trabajando en la construcción de vivienda protegida. La alcaldesa, Marifrán Carazo, explicó ayer que en los dos años que llevan ... al frente del Consistorio se han dado licencias para más de 2.700 viviendas de las que más de la mitad son protegidas. Es decir, 1.508 VPO. Actualmente hay 3.000 granadinos inscritos como peiticionarios de este tipo de pisos. Eso significa que ya hay casas con condiciones más accesibles para la mitad.

La cifra es prácticamente la misma que hace un año. Pero ha experimentado un importante crecimiento desde 2020. El número de granadinos que demandan una casa de este tipo ha crecido un 140% este periodo. Hace cinco años había 1.280 inscripciones. Es en 2023 cuando el número ya se acerca al alctual, con 2.920.

Parte de este listado municipal se proporciona a todos los promotores que construyen y venden VPO ya que es requisito indispensable estar apuntado en este registro para comparar una vivienda protegida. Desde Urbanismo explican que si, por ejemplo, se van a construir 34pisos protegidos, se facilita a la empresa el triple, es decir, en torno a un centenar. Se hace por antigüedad en la inscripción, pero lo cierto es que lo habitual es que no todos los inscritos puedan o quieran en el momento del contacto adquirir la vivienda que se les ofrece. Hay personas inscritas que no consiguen la financiación o que no están interesadas por diferentes motivos.

Este es uno de los motivos por los que desde este área quieren trabajar para mejorar el funcionamiento de este registro. Por un lado, utilizar nuevas tecnologías para facilitar la gestión tanto a los funcionarios como a las constructoras y promotoras que reciben el listado y tiene después que ir contactando uno por uno con los posibles interesados.

Hay que tener en cuenta, además, que si la constructora no consigue vender todas las viviendas ofertadas con las llamadas, otras personas que estén en el listado, que muchas veces son las útlimas en inscribirse y por tanto las que más dificultad tienen para ser llamadas, pueden contactar directamente con la promotora. Eso sí, es indispensable que previamente se hayan registrado y cumplan los requisitos mínimos exigidos por el Ayuntamiento.