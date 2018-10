Los 2.800 policías y guardias civiles de Granada empiezan a cobrar 165 euros más Manifestación por la equiparación en Granada. / RAMÓN L. PÉREZ Este mes comienza a aplicarse la primera fase de la subida salarial que busca la equiparación de los cuerpos de seguridad nacionales con los Mossos d'Escuadra CARLOS MORÁN GRANADA Sábado, 27 octubre 2018, 01:05

Las nóminas de los alrededor de 2.800 policías nacionales y guardias civiles que prestan servicio en Granada llegarán este mes con una subida que oscilará entre los 160 y los 170 euros, según confirmaron ayer varios agentes de ambos cuerpos consultados por IDEAL.

Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la provincia corroboraron que esas serán, de media, las cantidades que percibirán los miembros de ambos cuerpos de seguridad nacionales en virtud del acuerdo para alcanzar la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana.

En este sentido, los integrantes de la Policía Nacional recibirán, en esta primera fase hacia la anhelada igualación de los sueldos, unos 160 euros más y la Guardia Civil, diez más, esto es, alrededor de 170. La diferencia se debe a que los agentes del instituto armado ganaban menos que los policías nacionales.

El proceso consta de tres etapas. Así, los beneficiarios de la medida tendrán una segunda subida en 2019 y la última, en 2020, aunque ambas serán de menor cuantía que la que figurará ya en las nóminas de este mes de octubre, indicaron los medios consultados.

El acuerdo, en cualquier caso, depende del resultado de una auditoría externa que deberá precisar con exactitud los incrementos salariales que tendrán que percibir los policías nacionales y guardias civiles para tener unos emolumentos iguales a los de los Mossos d'Esquadra. Los representantes de los miembros de las fuerzas de seguridad y del Gobierno pactaron encargar la auditoría porque seguía habiendo puntos en los que no estaban de acuerdo. Es decir, que 'nombraron' a un árbitro que dará o quitará razones.

El estudio consistirá básicamente en recopilar todas las funciones y misiones que desarrollan los Mossos d'Esquadra y cómo están remuneradas. Una vez obtenidos esos datos, debería quedar claro si la equiparación se ajusta a la realidad, o no, para actuar en consecuencia.

Jusapol

Se da la circunstancia de que este pasado jueves, varias decenas de miembros de la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol), que integra tanto a guardias civiles como policías nacionales, se manifestaron en varias ciudades de España, entre ellas, Granada, para criticar que el pacto para la igualación de los salarios está siendo incumplido y denunciar que todavía quedan cabos sueltos en la negociación.

A este respecto, el SUP indicó que es cierto que el acuerdo no es perfecto, pero precisó que no hay ninguna de las reivindicaciones de Jusapol que no esté sobre la mesa. Los medios consultados enfatizaron que el hecho de que optasen por acelerar el proceso para iniciar la equiparación no significa que hayan desistido de cerrar los asuntos pendientes.

Sea como fuere, invitaron a esperar a conocer las conclusiones de la auditoría para reclamar con conocimiento de causa.

Un policía nacional o un guardia civil, pese a tener más competencias laborales que cualquier agente autonómico, cobran una media de seiscientos euros menos.

Fue en 2017 cuando empezó a cobrar fuerza el movimiento para alcanzar la equiparación, que siempre ha contando con el respaldo de la ciudadanía.

A finales del pasado año, Juan Ignacio Zoido, que entonces era ministro de Interior en el Gobierno que presidía Mariano Rajoy, anunció que en 2018 afrontaría el reto de arreglar un agravio que duraba ya tres décadas.

Las sucesión de protestas y el apoyo de instituciones y partidos, propiciaron el inicio de las negociaciones y los últimos Presupuestos Generales del Estado por el PP ya recogían una partida de 600 millones de euros para la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las fuerzas de seguridad autonómicas.