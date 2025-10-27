Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

I Congreso 'Educando en Valores', que alerta a los jóvenes que si sufren menosprecio y bullying no se queden callados. Pepe Marín

Unos 2.000 alumnos aprenden en Granada que «hablar, salva» en casos de acoso

El I I Congreso 'Educando en Valores' traslada al alumnado las experiencias de profesionales que les aportan herramientas para «mejorar»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:41

Comenta

«Por favor, no borrar nada, ningún mensaje. Hacer pantallazos y acudir a un adulto». Fueron las palabras, que retumbaban como un grito de atención ... y reclamo, en el escenario de la sala del Palacio de Congresos de la capital granadina, que este lunes escuchaban cientos de alumnos. Las que hablaban eran Laura Aguirre y Marina Josende, psicóloga y sexóloga, que participaron en eI I Congreso 'Educando en Valores', que alertaban a los jóvenes que si sufren menosprecio y bullying no se queden callados. «Hablar, salva», dos palabras que todos deben tener muy en cuenta.

