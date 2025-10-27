Unos 2.000 alumnos aprenden en Granada que «hablar, salva» en casos de acoso

«Por favor, no borrar nada, ningún mensaje. Hacer pantallazos y acudir a un adulto». Fueron las palabras, que retumbaban como un grito de atención ... y reclamo, en el escenario de la sala del Palacio de Congresos de la capital granadina, que este lunes escuchaban cientos de alumnos. Las que hablaban eran Laura Aguirre y Marina Josende, psicóloga y sexóloga, que participaron en eI I Congreso 'Educando en Valores', que alertaban a los jóvenes que si sufren menosprecio y bullying no se queden callados. «Hablar, salva», dos palabras que todos deben tener muy en cuenta.

Hay casos muy recientes, como el de la niña de Sevilla, Sandra Peña, suicidio por bullying. Precisamente, hay convocada, por parte de un colectivo estudiantil, el Sindicato de Estudiantes, una huelga, para este martes, en contra del bullying. El acoso no tiene cabida en los colegios ni en ningún rincón presencial ni en internet en la sociedad y eso quedó reflejado en los discursos de este lunes.

Marina y Laura se dirigían este lunes a un aforo compuesto por niños y niñas que tuvieron la oportunidad de aprender varias lecciones de lo que no se debe hacer y cómo pedir ayuda si están siendo acosados. «Si la primera persona no tiene la respuesta que esperamos, ve a la segunda y si esa no reacciona acude a la tercera», les dijeron. «Insistir, salva», incidieron para que el mensaje llegara al alumnado.

Este I Congreso 'Educando en Valores', organizado por la Asociación Educando en Valores con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, reunió a unos dos mil alumnos y alumnas de veintidós institutos. Es el primer evento de estas características en Granada, pero ya han celebrado veinticinco en otras ciudades de España.

En las diferentes charlas, el público matinal pudo escuchar experiencias muy duras y también exposiciones motivacionales. El ex deportista y coach Pedro García Aguado compartió su testimonio sobre la importancia de las segundas oportunidades; la triatleta paralímpica Marta Francés llegó al corazón de los asistentes con su historia de superación; y el empresario Juan José Cuevas, CEO de QuantricPro, ofreció una ponencia sobre Inteligencia Artificial con valores, invitando a los jóvenes a reflexionar sobre el uso ético de la tecnología.

Ponencias y autoridades

Marina Josende y Laura Aguirre impartieron una ponencia sobre la prevención del bullying y del acoso sexual, proporcionando herramientas para la convivencia positiva y el respeto mutuo, como se ha indicado y tuvo un impacto importante entre los alumnos. «No te calles. El poder vuelve así a donde siempre debe estar, en ti», dijeron a los chavales, que respondieron con una gran ovación. Hubo música con el cantante Luis Muñoz, autor del himno del movimiento Desde Siempre y Para Siempre.

El congreso contó con el respaldo de autoridades y representantes institucionales como Poli Servián, directora de la Fundación Caja Rural de Granada; Jesús Saavedra Requena, secretario general del Consejo Escolar de Andalucía; Matilde Ortiz Orca, delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Granada; y Encarnación González Fernández, concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento, según informó la organización.

La presidenta de la Asociación Educando en Valores, Mª Ángeles Martos, agradeció la participación de todos los centros educativos, colaboradores y patrocinadores, destacando que «educar en valores no es solo enseñar, es acompañar, inspirar y transformar corazones». Incidió en la importancia de aportar las herramientas a los jóvenes, que son «el presente y el futuro y quienes mejorarán la sociedad».

Durante el acto presentaron la recaudación solidaria obtenida a través de la venta de pulseras, que alcanzó un total de 3.904 euros, cantidad que será destinada íntegramente a la Fundación Espadafor.

La mañana fue muy intensa. Cerraron el evento con el compromiso de dar continuidad al proyecto en futuras ediciones en Granada.