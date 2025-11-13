Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí

Más de 150 entidades se han sumado a la petición de apoyo al médico granadino que incluyó en una receta electrónica una advertencia para los ... farmacéuticos en la que pedía que no administrasen medicinas de una laboratorio israelí. Lo hacen después de que una entidad judía remitiese una queja al Colegio de Médicos de Granada en la que consideraban que la petición del facultativo «conlleva un evidente contenido antisemita, crea un clima que envenena la sociedad y promueve la intolerancia».

El Colegio de Médicos confirmó a este periódico que iba a analizar la queja y que la próxima semana, cuando se reúna la Junta Directiva, se adoptará una decisión al respecto.

Ahora, impulsados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una amplia red de entidades se unen al considerar que el médico «ha ejercido su derecho a la objeción ética» respecto a los medicamentos producidos por este laboratorio.

Hay que tener en cuenta que fue el propio médico, el que publicó en su perfil de la red social X la captura de pantalla de la receta y un mensaje en el que indicaba: «Desde Andalucía me sumo al boicot a Teva que plantea HW4PalestSpain. Hacer prescripción responsable contra el genocidio en Gaza es una obligación ética de cualquier profesional sanitario».

Ahora, ADPHA defiende la «legitimidad social y profesional» de lo que consideran que es una práctica «ética» habitual en el ámbito sanitario internacional. Además, apuntan que «lejos de tratarse de un caso aislado, diversos organismos públicos en España y Europa están revisando sus relaciones contractuales con compañías señaladas por vulnerar los derechos humanos».

Además, alertan que la denuncia presentada por la Comisión Sanitaria contra el Antisemitismo forma parte de una estrategia «destinada a condicionar la libertad de prescripción y el criterio clínico del profesional, sustituyendo la autonomía médica por un marco de vigilancia ideológica ajeno a la práctica sanitaria».