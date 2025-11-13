Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La advertencia del médico era para los farmacéuticos. IDEAL

Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí

Han pedido al colegio de Médicos que «archive la denuncia» al doctor granadino

Rebeca Alcántara

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Más de 150 entidades se han sumado a la petición de apoyo al médico granadino que incluyó en una receta electrónica una advertencia para los ... farmacéuticos en la que pedía que no administrasen medicinas de una laboratorio israelí. Lo hacen después de que una entidad judía remitiese una queja al Colegio de Médicos de Granada en la que consideraban que la petición del facultativo «conlleva un evidente contenido antisemita, crea un clima que envenena la sociedad y promueve la intolerancia».

