El 091 busca las guitarras robadas de 091

Alfredo padre, músico granadino que ha estado en mil charcos, tiene clavada la imagen del tipo que le robó sus guitarras hace un mes. «Le ... veo al menda subiendo de la planta menos cuatro del parking de San Agustín con una de las guitarras en la mano y la otra a la espalda», comparte mientras asegura que se siente enfermo y triste a la vez. Alfred Flores es más conocido como Fredy Flores, integrante de bandas señeras de la ciudad de la Alhambra como Lucky Luke, 091 y los Lagartos. También es padre de la saga de los Fredy's Kids, donde sus hijos y sus amigos forman bandas como por ejemplo '4Tune', protagonista desgraciada del robo de estas dos guitarras que son parte de la historia de la escena local.

Los hechos ocurrieron la primera noche del mes de noviembre, cuando los componentes de la formación '4Tune', formada por el guitarrista Alfredo Flores júnior junto a Pau Martín (voz), Jorge Flores (batería) y Manuel Alonso (bajo), finalizaron el bolo de aquel sábado noche en el bar Bremen de la capital, en el entorno de Plaza Nueva.

Según su testimonio, tras su actuación se dirigieron al parking de San Agustín, detrás de Gran Vía, para cargar los instrumentos musicales en el maletero. Una vez depositados en el vehículo, se dirigieron a pagar el ticket de entrada en el cajero. Visto y no visto. Al volver habían desaparecido como por arte de birlibirloque, en cuestión de un par de minutos, sus dos preciadas guitarras, heredadas de su padre.

Son instrumentos que pueden alcanzar quinientos euros de valor cada uno de ellos, pero con un altísimo valor sentimental. «Son modelos clásicos, de los que ya no se fabrican», explican. Una de ellas, de hecho, es una Fender Teleacustic Sunburst, toda una joya para los amantes de las guitarras. Pero el robo no fue por arte de magia, sino perpetrado por un individuo que fue grabado por las videocámaras de vigilancia del aparcamiento de San Agustín. De ahí que la imagen de Fredy Flores padre sea tan vívida, tan triste y tan real.

Investigación policial

Tras la sorpresa primero y el disgusto después, los músicos tomaron decisiones. Primero preguntaron en el propio parking por las cámaras de vigilancia. Más tarde, interpusieron la correspondiente denuncia en la jefatura de la Policía Nacional de Granada. Los agentes tomaron la pertinente declaración y trasladaron el caso a la comisaría del Centro de Granada, explica el portavoz de la Policía Nacional a este periódico.

De inmediato, los agentes comenzaron las pesquisas. «Se han portado de maravilla, y su trabajo ha sido de lo más eficaz», explica agradecido Fredy Flores padre en declaraciones a este periódico. Las guitarras son muy personales. No son solamente instrumentos de música. Son recuerdos, aprendizajes, pasiones, sentimientos, esfuerzo, felicidad o recompensa. A veces, hasta éxito. Lo saben muy bien todos los músicos de Granada, que reaccionaron ante este robo de inmediato.

De hecho, la respuesta de la escena musical granadina fue fulminante y generó una ola de apoyo y solidaridad. Personajes de primera fila como Éric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick; o Paco Burgos, programador musical del Zaidín Rock, condenaron el robo y pidieron que se aclarara de inmediato para que se devolvieran las guitarras a su dueño en el menor tiempo posible.

Un atisbo de esperanza

Los agentes de la Policía Nacional, tras la presentación de la denuncia y la toma de declaración a los músicos implicados, interrogó a un individuo que respondía a lo visualizado en las cámaras. No hubo muchas sorpresas. En el entorno del mercado de San Agustín todo el mundo le conoce y lo retrata con una frase lapidaria:«Esta persona lleva robando desde primeros de septiembre».

La Policía Nacional confirma que esta persona fue detenida por la presunta comisión del robo de las dos guitarras y que fue puesta a disposición judicial. Pero no hubo desgraciadamente premio gordo. En efecto, las guitarras habían desaparecido. «Nos tememos que estén guardadas en algún garaje a la espera de un comprador en el mercado negro. Por eso queremos que se haga publicidad, por si alguien las ve o se las ofrecen, que nos lo hagan saber a nosotros o a la Policía Nacional», explican.

Es el atisbo de esperanza que guardan del lado del corazón. Como cuando el propio Fredy Flores padre recibió hace unos días la llamada de la Policía Nacional porque habían encontrado una guitarra. «Me enviaron la foto por WhatsApp, pero no era ninguna de las dos». La investigación continúa y el 091 sigue a la busca de las guitarras robadas con las que sonaron los 091.