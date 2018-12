Vuelve el niño de «Hola, soy Edu, feliz Navidad» veintiún años después en otro anuncio La firma Volkswagen rememora el mítico anuncio que sorprendió a los espectadores españoles en 1997 IDEAL.ES Martes, 18 diciembre 2018, 10:23

¿Quién no ha escuchado alguna vez la famosa frase de «Hola, soy Edu, feliz Navidad»? Tras su aparición en un anuncio de 1997, la conocida muletilla con la que un niño felicitaba a todos los números de la agenda de sus padres pasó a ser parte de la jerga popular. En aquellas navidades de hace veintiún años, el anuncio arrasó y se convirtió en el más comentado del momento, pero no habíamos vuelto a saber nada de su protagonista.

Ahora, la firma Volkswagen ha querido rememorar el mítico anuncio que sorprendió a los espectadores españoles en 1997 dándole una vuelta y empleando el consejo «este año no los llames, mejor ve a verlos».

Enrique Espinosa, el actor que encarna a Edu en el famoso spot, finaliza el anuncio con un mensaje en su contestador automático: «Hola, soy Edu, Feliz Navidad. Deja tu mensaje, o mejor, ven a verme».

El nuevo anuncio

La marca alemana Volkswagen ha presentado el spot de estas fiestas con Edu como protagonista, 21 años después de hacer el popular anuncio. Pero esta vez, en lugar de hacer un sinfín de llamadas, ha preferido presentarse en las casas de sus más allegados.

El anuncio clásico

En su día, fue Airtel la marca de telefonía que firmó el conocido spot en el que el pequeño Edu llamaba a un sinfín de teléfonos para felicitarles la Navidad. Un clásico.