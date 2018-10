«Votaría a Pippi Calzaslargas para arreglar el mundo» El cantautor Javier Álvarez, en la portada de su último disco. / R. C. Se siente identificado con cada una de las protagonistas de 'Mujeres desesperadas' y enamorado de cada 'chica de oro'. Su último atracón ha sido con 'Los Soprano'. Recomendaría ver en los colegios 'Los Simpson' MIKEL LABASTIDA Domingo, 28 octubre 2018, 09:46

Canciones como 'La edad del porvenir' o 'Uno, dos, tres, cuatro' le proporcionaron un enorme éxito en los años 90. Su último disco lo publicó en 2009. Antes llegaron trabajos como 'Dos', 'Tres', 'Tiempo de espacio' o 'Plan Be'. Después de un tiempo retirado Javier Álvarez (Madrid, 49 años) vuelve ahora a la primera fila con la canción 'El mar', un single que ya se puede adquirir por plataformas digitales. Será un adelanto de su nuevo álbum, '10'. «Diez tesoros, diez canciones cargadas de su sensibilidad, diez historias repletas de poesía», avanza él. El cantautor ha ganado, entre otros, el premio de la Música y el Ondas y compuso la banda sonora de la película 'El veneno del baile'. Pasa por esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

- Culpable.

- Veamos hasta qué grado. Confiese alguna banda sonora que le produzca fascinación.

- La de 'Los Soprano', por la riqueza y variedad.

- Y si tuviese que escoger un título al que ponerle música, ¿cuál elegiría?

- Cualquiera que sea bueno.

- Todo se puede negociar, quizá cuele algún tema de su próximo álbum, '10'. Un número sobresaliente, por cierto. Si tuviese que adjudicárselo a una serie, ¿cuál sería la agraciada?

- Serán dos: 'A dos metros bajo tierra' y 'Retorno a Brideshead'.

- ¿Usted cree que suelen salir bien retratados los músicos en las series?

-No he visto tantas de músicos, pero recuerdo especialmente 'The kids from 'Fame''. Yo, en realidad, procuro reconocerme un poquito en cada personaje.

- ¿Y si le pido que seleccione uno con el que se identifique?

- Con cada una de las chicas de 'Mujeres desesperadas'.

- Ya que estamos le invito a soñar con hacer un cameo en la serie que desee.

- Me encantaría hacer un cameo en casi cualquiera, y me da un poco igual el papel, porque sería la primera vez. ¡Qué emoción!

- Vayamos a los orígenes, a los títulos a los que se enganchó de niño.

- A 'Pippi Calzaslargas' y a 'Sandokan', por la música y la fantasía desbordantes.

- ¿Se atrevería a revelar algún título de los que veía en su adolescencia?

- Claro, a 'Falcon Crest'. Me gustaba por ser tan opuesta a mis gustos habituales.

Invitados a cenar

- ¿A qué tres personajes invitaría a cenar a su mesa?

- A Ruth Fisher, a Don Draper y a Roger, de 'American Dad', y les dejaría hablar de lo que surgiera.

- Mójese ideológicamente. ¿A qué político de serie votaría para arreglar el mundo?

- Sin duda, a Pippi Calzaslargas, por todo.

- ¿Algún amor seriéfilo rememorable?

- Cada una de las 'Chicas de oro', por su cachondez.

- Recomiéndenos su último atracón seriéfilo....

- Ha sido 'Los Soprano', ya ves.

- Bueno, nunca es tarde si la serie es buena. ¿Qué título aconsejaría a su peor enemigo?

- La misma que a mi mejor amigo, por si acaso.

- ¿A qué producción de humor no le encuentra ninguna gracia?

- Me quedo mejor con las que sí me la hacen. Y de esas hay muchas...

- ¿Qué tres cosas se llevaría a la isla de 'Perdidos'?

- Salud, ganas y poco más.

- ¿Qué serie llevaría a los colegios y haría de ella visión obligatoria?

- 'Los Simpson'. Bueno, obligatoria obligatoria nunca. Y, eso sí, que se viese en versión original, eso es muy importante. La recomiendo porque es muy completa.

- ¿Qué serie le hizo llorar?

- 'Verano azul', por ser una muy buena mariconez.

- Como le escuchen los de 'Operación Triunfo'... Acabemos, ¿qué final le decepcionó más?

- Lo siento, no soy de destripar finales.

-Nos quedamos sin espoiler, entonces.