Violeta decide volver a 'Supervivientes' Defendía que tenía «mucha angustia y muchas náuseas», que no podía meterse nada en la boca, y que lo último que quería era abandonar R.C. Martes, 7 mayo 2019, 08:47

Violeta Mangriñán, conocida por su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', ha decidido volver a la isla de 'Supervivientes' después de haber sido evacuada con síntomas de deshidratación, según alertó el equipo médico del programa. Algo que para mucha gente, incluido Jordi González, presentador del debate del 'reality' de Telecinco, había sido intencionado.

«Puede que haya sonado un poco cabrón, pero no puede ser que alguien se deje morir para no pagar la penalización del programa por abandono», decía el conductor del espacio. Por su parte, Violeta defendía que tenía «mucha angustia y muchas náuseas», que no podía meterse nada en la boca, y que lo último que quería era abandonar.