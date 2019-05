Vicente Fernández rechaza un órgano por si es de un gay Vicente Fernández. «Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'» R.C. Viernes, 10 mayo 2019, 08:56

El cantante mexicano Vicente Fernández, figura destacada de la música ranchera, ha rechazado un trasplante de hígado por temor a que el donante fuera homosexual o drogadicto. El periódico 'Excélsior' recoge las polémicas declaraciones del músico, de 79 años: «Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: 'Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto'».

El cantante se encontraba en plena gira cuando le diagnosticaron un cáncer de hígado, que le obligaba a suspenderla. Fue ingresado en un hospital de Houston, donde el equipo médico le avisó de la existencia de un donante. Aunque ya tenían listo el órgano para el trasplante, Fernández decidió no someterse a cirugía. «No me querían dejar salir, me dijeron: 'Es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo'. Me vestí y me fui», ha declarado. Finalmente, según confirmó el propio artista, fue en Chile donde le realizaron la cirugía.

Su hijo Alejandro protagonizó otra polémica de tintes homofóbicos en el verano de 2016, cuando volcó en las redes sociales imágenes en las que se divertía en un club gay y más tarde se disculpó mostrándose «profundamente avergonzado».