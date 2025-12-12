Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Iñaki Urdangarin, en un momento de su entrevista televisiva. RTVE

Urdangarin: «Perdí casi todo lo que tenía… y a uno de los amores de mi vida, Cristina»

El exmarido de la infanta y antiguo balonmanista de la selección asegura que lloró mucho durante los primeros tres meses de su ingreso en prisión por el 'caso Nóos' y que el deporte fue su «medicina»

R. C.

Viernes, 12 de diciembre 2025, 01:18

Iñaki Urdagarin, exmarido de la infanta Cristina y anteriormente jugador de la selección española de balonmano, ha asegurado este jueves que ha abierto una nueva ... etapa en su vida tras su paso por la cárcel para cumplir su condena por el llamado 'caso Nóos' –una pena de cinco años y diez meses por delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales-. No obstante, ha querido recalcar también que «salir de prisión no es fácil tampoco».

