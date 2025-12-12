Urdangarin: «Perdí casi todo lo que tenía… y a uno de los amores de mi vida, Cristina»

Iñaki Urdagarin, exmarido de la infanta Cristina y anteriormente jugador de la selección española de balonmano, ha asegurado este jueves que ha abierto una nueva ... etapa en su vida tras su paso por la cárcel para cumplir su condena por el llamado 'caso Nóos' –una pena de cinco años y diez meses por delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales-. No obstante, ha querido recalcar también que «salir de prisión no es fácil tampoco».

En una entrevista en La2 Cat –la versión catalana de la segunda cadena de TVE-, ha explicado que su paso por prisión le ha servido para conocerse mejor, para ganar equilibrio, para estudiar y para preparar esta nueva etapa de su vida, pero ha admitido que sufrió mucho. De hecho, ha concretado que lloró «muchísimo» durante los primeros tres meses y que no está orgulloso de como lo gestionó emocionalmente porque preocupó a muchas personas, le costó reaccionar y empezar a cuidarse.

Además de su entrada en prisión, ha señalado el sufrimiento que le generó los varios años de instrucción judicial del 'caso Nóos', donde se le investigaba por utilizar este instituto para recaudar fondos de varias administraciones públicas aprovechando su posición de cercanía familiar al entonces rey Juan Carlos I. «Materialmente perdí casi todo lo que tenía, y luego hay una pérdida más grande, uno de los amores de mi vida, Cristina», ha dicho, en referencia a su exmujer, la infanta Cristina de Borbón.

«Señalado y estigmatizado»

«Fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal durante todo este periodo y tuvo consecuencias. Me sabe mal porque es una mujer a la que amo mucho», ha destacado Urdangarin en la entrevista televisiva. Según recoge Europa Press, en ella ha reconocido que se sintió «señalado y estigmatizado» tras salir de la cárcel, pero que se ha ido diluyendo y ahora goza de mucha normalidad en la calle.

Tras manifestar que tiene ganas de explicarse para mostrar «el Iñaki persona», ha explicado que está emprendiendo un nuevo proyecto con el que quiere ayudar a superar baches a otras personas, y que está acompañado de sus hijos.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, saliendo de un acto en Palma de Mallorca en febrero de 2016 cuando aún estaban casados. AFP

Sobre su estancia en prisión, ha señalado su relación con los funcionarios y sus rutinas y que, una vez pasados los tres primeros meses, aprovechó para leer, escribir, estudiar para reinventarse y para hacer deporte: «El deporte fue mi medicina. Sin deporte no hubiera podido salir de este sitio porque te abandonas».

También ha agradecido las cartas que le enviaban y las visitas que recibía, y ha recordado los primeros permisos que le permitieron ir a dormir a casa de su madre en Vitoria, a la que no tuvo que dar muchas explicaciones porque ha sido siempre su «primer apoyo», como sus hijos.

En su opinión, precisamente sus hijos son un ejemplo de resiliencia ante lo que les tocó vivir y, tras recordar que era un padre muy controlador y rígido, ha asegurado que su paso por prisión le ha servido para entender que «es mejor aflojar». Como anécdota, durante la entrevista Urdangarin ha llamado a uno de sus hijos, Pablo, destacando que tiene «más talento» que él como jugador de balonmano.