Todos los estrenos de series que llegan este año: lo que no te puedes perder True Detective. Mahershala Ali protagoniza la 3ª temporada del título de HBO (13 de enero). George Clooney, Cate Blanchett, Mahershala Ali y Richard Gere protagonizan las nuevas series que llegan en un año marcado por el fin de los dragones y el regreso de las mujeres de 'Big Little Lies' MIKEL LABASTIDA Domingo, 6 enero 2019, 10:18

Acualquier serie que se estrene en 2019 le tocará el sambenito de lidiar en el año en que 'Juego de Tronos' echa el cierre, tras ocho temporadas. En abril los seguidores de la célebre ficción conocerán quién ocupa el Trono de Hierro y qué destino les espera a los habitantes de Poniente.

La adaptación de los libros de George R.R. Martin ha dejado pasar un tiempo considerable antes de volver a las pantallas con el fin de consolidar un producto que satisfaga a un público cada vez más exigente con las ficciones seriadas. No ha sido la única en tomarse con calma su regreso. Las prisas no son buenas compañeras de viaje. Y si no que se lo pregunten a 'True Detective', que, por precipitada, firmó una segunda temporada tediosa e irregular que mereció toda clase de críticas. Cuatro años después regresa, para hacer olvidar aquella catástrofe, con un nuevo caso que deberán resolver esta vez Mahershala Ali, el oscarizado actor de 'Moonlight', y Stephen Dorff.

Habrá más retornos en el año que acabamos de empezar. Y no menores precisamente. Las mujeres de 'Big Little Lies' se enfrentan al reto de retomar sus vidas tras el trágico suceso que las unió al final de la primera temporada. Meryl Streep se une al reparto interpretando a la suegra de Nicole Kidman. Los niños de 'Stranger Things' volverán a exponerse a los peligros exteriores en una aventura que esta vez vivirán en verano. Por su parte 'Fargo' viajará a los años cincuenta en Kansas City, para narrar una historia teñida de rojo que protagonizará Chris Rock, y 'The Crown' dará un salto en el tiempo para presentar a la reina Isabel II entre 1956 y 1963, interpretada ahora por Olivia Colman. A estas se unirán 'El cuento de la criada', 'Peaky Blinders' o 'American Gods' que tienen listas entregas inéditas.

En 2019 diremos adiós a los Stark y a los Lannister (sí, de nuevo hablamos de 'Juego de Tronos'), pero no serán los únicos protagonistas catódicos memorables que se despiden. En los próximos meses se sucederán los finales de títulos emblemáticos como 'Veep' o 'Homeland', y con ellos se marcharán dos de los personajes femeninos más fascinantes de la última década, Selina Meyer y Carrie Mathison.

El hueco de estas lo ocuparán nuevas producciones que se presentan ante el público con el propósito de empatizar y mantenerse durante varias temporadas, algo no tan sencillo en un mercado cada vez más reñido en el que la acumulación de propuestas provoca que muchas pasen inadvertidas. Entre los títulos que más curiosidad despiertan está 'Sex Education', que trae de vuelta a Gillian Anderson, en el papel de una terapeuta sexual que transmite a su hijo tanta información que le permite a este abrir su propio consultorio en el instituto. Y 'Black Monday', que se encarga de recrear la mayor crisis bursátil en la historia de Wall Street, en octubre de 1987.

Estrellas de Hollywood

Basada en una de las novelas más conocidas de John Le Carré, 'La piel del tambor' se sitúa a finales de la década de 1970 para relatar el encuentro entre una joven británica y un misterioso hombre mientras está de vacaciones en Grecia. Tom Perrota se encargará para HBO de la adaptación de su propia novela, 'Mrs Fletcher' (nada que ver con la mítica señora Fletcher). En esta comedia una mujer intenta adaptarse a la ausencia de su hijo tras su marcha a la universidad. 'The Umbrella Academy', en Netflix, lleva a la pantalla el cómic escrito por Gerard Way y dibujado por Gabriel Bá que se centra en un grupo de jóvenes con poderes adoptados por un billonario. Pero si hay una novela gráfica cuyo salto catódico acapara todas las miradas esa es 'Watchmen', la obra de Alan Moore, cuyo proyecto ha comandado Damon Lindelof, el creador de 'Perdidos'.

Si en 2018 fueron Julia Roberts y Jim Carrey las grandes estrellas de Hollywood que saltaron a las series este año será el turno de George Clooney, que se pondrá al frente de 'Catch-22', ambientada en la Segunda Guerra Mundial, de Richard Gere, que en 'MotherFatherSon' encarnará al propietario de varios medios de comunicación en Londres, y de Cate Blanchett, que en 'Mrs America' cederá su rostro a Phyllis Schlafly, una activista conocida por su oposición al feminismo. Todas ellas aspirarán a conquistar a la audiencia, así como los palmarés de premios de la temporada, que, por cierto, se inauguran esta madrugada con los Globos de Oro.