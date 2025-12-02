Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. C.

Tensiones en la corona británica por la indemnización de Andrés mientras el rey elimina sus últimos privilegios

Tras ser eliminado de la Orden de la Jarretera, el exduque de York apura sus últimas semanas en Royal Lodge mientras negocia compensaciones y baraja un retiro en Abu Dabi

Joaquina Dueñas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:28

El pasado 30 de octubre, Carlos III anunciaba que despojaba a su hermano Andrés de todos sus títulos y honores. Aunque desde ese mismo momento ... dejaba de ser príncipe para ser 'solo' un Mountbatten-Windsor, no ha sido hasta esta semana cuando el nombre del exduque de York ha sido borrado definitivamente de los registros de la Orden de la Jarretera, orden de caballería más antigua del Reino Unido y una de las más prestigiosas del mundo. Este era el último de los honores dependientes del monarca que le restaba a Andrés Mountbatten-Windsor. Por delante, aún queda que el Gobierno le retire la condición de vicealmirante de la Armada y, muy especialmente, qaue abandone Royal Lodge.

