La tele se desangra Las audiencias parecen no tocar fondo en verano. El consumo de julio ha sido de 206 minutos por español, 26 menos que en junio y once por debajo de la media registrada el mismo mes de 2017 JULIÁN ALÍA Jueves, 2 agosto 2018, 08:58

Con un uso más puntual, y menos rutinario, los registros de audiencia de la televisión vuelven a revelar un descenso en el número de espectadores. Es cierto que en los meses de verano la tele se resiente, pero también lo es que los últimos ajustes en la medición solo impactan para mejorar los datos. Esto no quiere decir que sea una 'trampa'. De hecho, sirve para aportar más fiabilidad, pero lo deja en evidencia respecto a otros años. El consumo totalizado de julio ha sido de 206 minutos por español, 26 minutos que en junio y once por debajo de la media registrada el mismo mes de 2017.

La tele de la temporada estival sólo parece revivir con los eventos en directo, y el fútbol es el rey. Sin discusión. De las 25 emisiones más vistas del mes que acaba de terminar, 24 son del Mundial de Rusia. Las 24 primeras, para ser más exactos. Ahí destaca por encima del resto la eliminación del cuadro de Fernando Hierro, con 14.829.000 espectadores durante la tanda de penaltis que dio la victoria a Rusia. Pero deporte que ahora queda relegado a los canales de pago. No solo la Liga, también la Champions de la temporada que viene, que se une a la oferta de Movistar, 'empeñada' en acaparar el mayor número de competiciones posibles. Y le va bien, ya que el conjunto de canales temáticos de pago sube respecto al mes pasado y se consolida como líder de la madrugada, y todavía no ha vuelto el fútbol.

El último hueco de la lista mencionada queda reservado para 'The Good Doctor', una serie que supera en Telecinco el 20% de share con relativa facilidad, algo impensable muchos competidores. Sorprendentemente, lo hace en la época del auge de plataformas digitales, que lo ofrecen sin anuncios. Previo suscripción claro, a diferencia de la televisión en abierto, que cada vez cuenta con menos oferta. Por ello, son los concursos, los programas de entretenimiento y los de información a lo que deberá agarrarse ahora que la batalla por el deporte y por las series extranjeras parece que las tiene perdidas frente a los de pago, con mayor catálogo de contenido, y las nombradas plataformas de Internet, que lo hacen a la carta.

En este punto destaca también una iniciativa de Atresmedia. La de la adaptación de las series a cincuenta minutos, en vez de los setenta habituales. Mucho más en sintonía con el mercado internacional, y muy acogida por el sector. Tras hacerse oficial, los actores suelen explicar que sienten alivio por los guionistas, obligados a exprimirse el cerebro para rascar un minutos de más que probablemente nadie recuerde, y también que esperan que se expanda la medida.

Por otro lado, las audiencias en diferido incorporadas son prácticamente irrelevantes, no en el número que reflejan, sino en cuanto al propio consumo de este tipo, ya que solo computan aquellas realizadas desde un televisor, y con audímetro, por supuesto. El desglose de julio marca 200 minutos al día, incluyendo los invitados, más otros seis del diferido. Una cifra menor a la de años que no tenían implementada la actualización. Otro dato que apunta a que Internet adelanta a la televisión sin miramientos, y esta no está sabiendo reaccionar.