Stevie Wonder necesita un nuevo riñón EFE Así lo confirmó el propio artista, de 69 años, el pasado sábado, ante todo el auditorio presente en el festival British Summer Time en Londres R.C. Martes, 9 julio 2019, 10:17

El genial músico y compositor de Detroit acaba de anunciar su retirada temporal de la música. El próximo septiembre se someterá a un trasplante de riñón. Así lo confirmó el propio artista, de 69 años, el pasado sábado, ante todo el auditorio presente en el festival British Summer Time en Londres.

«Me van a operar, me van a hacer un trasplante de riñón en septiembre de este año. [...] Todo va bien, tengo un donante y todo va a ir bien. Así que ya no oirán más rumores sobre mí, ya les he contado lo que ocurre, y estoy bien, ¿de acuerdo?», reiteró Stevie Wonder para tranquilizar a sus seguidores, preocupados por las últimas noticias sobre el delicado estado de salud del exniño prodigio de la Motown.