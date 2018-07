Springsteen recomienda tocar en España Viernes, 27 julio 2018, 09:02

Will Butler, integrante de la banda canadiense Arcade Fire, recurre a un consejo que les dio Springsteen para despreocuparse por la tibia acogida de su último disco, 'Everything now'.

«Nos dijo: 'Llegará un momento en que la gente te odiará por una década y podrás desaparecer e ir a tocar a España, donde la gente te ama y comes comida deliciosa. Y diez años después se darán cuenta de que eres genial y podrás regresar a EE UU'».