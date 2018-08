Manu Tenorio explica la verdad de su accidente: «No es solamente eso, hay que investigar...» «Esto le ha dado la vuelta a mi vida», confesó Manu Tenorio a su salida del Hospital de La Paz. / GTRES Manu Tenorio abandona el hospital y anuncia que quiere investigar la causa real de su accidente doméstico ARANTZA FURUNDARENA Miércoles, 29 agosto 2018, 09:55

El 20 de agosto de 2018 constará en la biografía de Manu Tenorio como la fecha de su segundo nacimiento. Así lo han vivido tanto su mujer, Silvia Casas, como el propio cantante, que ayer por la tarde abandonaba el hospital madrileño de La Paz, después de pasar una semana ingresado a causa de las graves quemaduras que le produjo supuestamente un cortocircuito doméstico... Aunque sobre esto Tenorio ayer tenía sus dudas. «La cara, los brazos, tal y como los tengo quemados... He podido perder dos o tres dedos, incluso un brazo. Esto no puede haber sido solo un cortocircuito. Esto tengo que investigarlo», declaró lloroso y con la voz entrecortada a la salida del hospital.

A sus 43 años, el 'extriunfito' no solo siente que ha vuelto a nacer, sino que la traumática experiencia ha dado, según explica, «la vuelta a mi vida». Vestido con un polo rojo y los dos brazos aparatosamente vendados, desde los dedos hasta los codos, Manu, cuyo rostro parece haberse recuperado ya de las quemaduras, intentaba dibujar una sonrisa de agradecimiento hacia su esposa y madre de su hijo, la periodista Silvia Casas. «Mi mujer ha estado a mi lado cuando se me caía la piel a cachos», declaró conmovido. Ocho días después de haber sufrido el accidente, mientras «intentaba subir los plomos» en su domicilio, Tenorio todavía se siente traumatizado por lo que considera «la experiencia más dramática de mi vida».

Las quemaduras, de segundo grado, le están causando al cantante unos «dolores espantosos, que lógicamente están siendo paliados por los medicamentos». Pero, como los toreros, dice estar dispuesto a retomar cuanto antes su carrera profesional. El accidente le ha obligado a cancelar tres de sus conciertos veraniegos. Sin embargo, la próxima cita, prevista para el 8 de septiembre en Marrakech, sigue en pie, a la espera de lo que dictaminen los médicos... «Tengo muchas quemaduras, pero con la operación que me ha realizado el doctor me han dicho que las secuelas van a ser mínimas, aunque todavía queda por delante una ardua recuperación». Manu no tira la toalla: «Tengo muy buen espíritu, siempre he sido muy luchador y realmente cuando pueda voy a retomar mi gira y mis conciertos, porque son mi vida».

Arropado por colegas

El cantante aprovechó ayer para agradecer las innumerables muestras de cariño que ha recibido a través de las redes sociales, en especial de sus antiguos compañeros de 'O.T.'. «Han sido todos muy cariñosos. Chenoa y Nuria Fergó me llamaron, Alejandro Parreño, mi gran amigo Naím Thomas... Hasta David Bisbal ha tenido el detalle, porque no tenemos mucho contacto», precisó.

El mundo del pop español ha vivido este verano dos llamativos y extraños incidentes: la amputación parcial del dedo índice de Shaila Dúrcal y las quemaduras por electrocución de Manu Tenorio... Shaila ya se ha reincorporado a su gira, aunque lleva la mano derecha vendada y dista mucho de estar recuperada. La cantante no ha querido de momento aclarar el origen de su accidente. Tenorio, por su parte, adelanta que buscará las causas del suyo... «Quiero investigar qué ha pasado. Si esto fuese un accidente doméstico más no estaría así -declaró ayer-. Pero ahora mismo necesito ir a casa, descansar y no entrar en detalles porque la verdad es que no tengo ánimos».