«Esta serie va a enganchar» José Coronado protagoniza junto a Álex González 'Vivir sin permiso', la gran apuesta de ficción de Telecinco. Se estrena el lunes y ya se rueda la segunda temporada JULIÁN ALÍA Sábado, 22 septiembre 2018, 10:40

Rodada íntegramente en Galicia, y con un elenco encabezado por José Coronado y Álex González (el mismo tándem que tan bien funcionó en 'El Príncipe'), la serie 'Vivir sin permiso' aterriza este lunes en el 'prime time' de Telecinco (a las 22.40 horas), aunque también se emitirá en los canales de Mediaset, según se anunció ayer en su presentación en el Festival de San Sebastián.

Con un reparto complementado por Claudia Traisac, Luis Zahera, Pilar Castro, Álex Monner, Ricardo Gómez (Carlitos de 'Cuéntame') o Leonor Watling, la serie, creada por Aitor Gabilondo a partir de una idea original del escritor Manuel Rivas, es la gran apuesta de ficción de Telecinco para este otoño y tanto confían en que funcione bien que ya se está rodando la segunda temporada. En 'Vivir sin permiso' se cuenta la historia del gallego Nemesio ('Nemo') Bandeira, narcotraficante años atrás y actual propietario de Open Sea, una de las empresas más importantes del país, que, cuando recibe la noticia de que padece alzhéimer, comienza a remover cielo y tierra para elegir a su sucesor. En su piel se mete José Coronado (Madrid, 61 años), que se encuentra estos días en la ciudad donostiarra.

- ¿Cómo ha sido su participación en la serie?

- Más que una participación ha sido un parto tremendo. Llevamos trabajando en ella año y medio, pero hace ya cinco que Paolo Vasile me comentó que tenía intención de hacer una serie con estos ingredientes y con el tema del alzhéimer. Por fin hemos llegado a este punto, y creo que hemos hecho un producto con mucha dignidad y con una factura impecable.

- ¿Qué puede decir de 'Nemo'?

- Que es un bombón, el papel que cualquier actor desearía interpretar. Tiene una personalidad muy compleja con muchos claroscuros. Es una persona que ha vivido toda su vida al margen de la ley, del narcotráfico, en la ciudad gallega ficticia de Oeste, que va blanqueando sus negocios para ser legal, sobre todo a raíz de su enfermedad, y va preparando el terreno para elegir a su heredero y sucesor de la empresa entre sus familiares y allegados.

- ¿Qué le ha parecido el resultado?

- Me ha encantado. Desde el primer capítulo ya se ve que está muy bien solucionada, y eso que hay que presentar a todos los personajes. Comienza con el cumpleaños de Nemesio y a los diez minutos ya se empiezan a notar las tensiones dentro de la familia y cómo afecta el poder a sus relaciones. Engancha desde el primer capítulo. Yo he tenido la oportunidad de verla y me parece una maravilla.

- ¿Cómo es que ha sido renovada sin haber salido aún a la luz?

- Supongo que porque lo que hemos hecho ha sorprendido gratamente. Que se haya renovado sin testarla ante el público es una muestra de la confianza que hay en el proyecto. Esto a nosotros nos enorgullece y nos aporta más ilusión todavía si cabe. Yo también la hubiese renovado. Ya se verá cómo engancha.

- ¿Cuándo se empieza a rodar esa segunda temporada?

-Ya estamos en ello. Esto es un no parar. Ahora estamos en San Sebastián, divinamente, pero ya llevamos ocho capítulos de los trece de la segunda temporada.