Salen a la luz las últimas fotos de Freddie Mercury poco antes de morir Las instantáneas fueron tomadas por su pareja, Jim Hutton, apenas dos meses antes de que el cantante de la mítica banda Queen falleciera por culpa del sida R. I. Martes, 3 septiembre 2019, 12:50

'Show must go on', cantó Freddie Mercury. Cuatro palabras repetidas hasta la saciedad que han servido de himno y aliciente para las siguientes generaciones que precedieron al que fuera vocalista de Queen. La frase, que traducida al español significa que «el espectáculo debe continuar» cobra fuerza ahora que las últimas imágenes de Freedie Mercury -fallecido el 24 de noviembre de 1991- han salido a la luz en plena fiebre por recordar la figura del cantante británico de origen indú.

Jim Hutton, su pareja hasta que murió, fue el encargado de tomar dos fotografías que hoy son un buen homenaje a uno de los artistas más importantes que ha dejado la música contemporánea. Las mismas fueron tomadas el 28 de agosto de 1991, es decir, apenas dos meses antes de que Mercury falleciera a causa del sida que había contraído años antes.

En las imágenes, que han sido rescatadas por un perfil de fans del cantante en Instagram, se puede apreciar cómo Freddie sonríe a la cámara y posa en el jardín de la casa que compartía con Hutton. De hecho, el propio Hutton, que falleció en 2010, escribió sobre estas imágenes con nostalgia: «Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores en plena floración y Freddie caminó hacia mí».

Para el que fuera el último amor del cantante de Queen, aquellas dos imágenes que captó de él «son las que más amo». «Quería que retrocediera, para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos, y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se veía lo mejor posible, pero no me importó«, explicó Hutton.

Freddie Mercury está más de actualidad que nunca después de que este año 'Bohemian Rhapsody', un biopic sobre su vida y la banda Queen, arrasase en los Oscar de la mano del actor Rami Malek. La cinta ha servido para rememorar la figura de un cantante que con su música no ha dejado nunca de estar presente en la cultura mundial. Quizá por eso, Freddie Mercury posa sonriente en sus últimas fotografías, consciente de que su legado perduraría eternamente.