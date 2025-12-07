Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Efe

Con ropa deportiva y en Nueva York, así ha presentado Amelia Bono a su novio

«Hay una persona especial en mi vida», ha dicho la hija de José Bono a sus seguidores

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:39

Amelia Bono ha dado un paso al frente y ha presentado a su nuevo novio. Sin dar detalles sobre su identidad o sobre el tiempo ... que llevan juntos, ha contado a sus seguidores que hay una «persona especial» en su vida. Lo ha hecho sin artificios, publicando una fotografía en Instagram en la que ambos aparecen vestidos con ropa deportiva posando delante del lago Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir del Central Park de Nueva York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

