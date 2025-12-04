Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rey emerito Juan Carlos I. EP

El rey emérito frente a su pasado

Salen a la luz nuevos audios hablando de su matrimonio que tensan su 'Reconciliación'

Joaquina Dueñas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:32

Coincidiendo con la salida a la venta en España de las memorias del rey Juan Carlos I, 'Reconciliación', han visto la luz unos nuevos audios ... con conversaciones del monarca con Bárbara Rey. Mientras el emérito escribe que «nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias. Sigo muy apegado a mi mujer, que conserva toda mi admiración y todo mi afecto», su voz del pasado viene a subrayar esas «desavenencias».

ideal El rey emérito frente a su pasado

