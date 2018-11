Quentin Tarantino se casa con la modelo Daniella Pick El director Quentin Tarantino y la modelo y cantante israelí Daniella Pick. / AFP La pareja se conoció durante la promoción de 'Inglorious Bastards' en 2009 y se prometió en 2017, un año después de comenzar su relación EFE Los Ángeles Jueves, 29 noviembre 2018, 06:44

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino y la artista y modelo israelí Daniella Pick se casaron este jueves en Estados Unidos, según informó la edición digital de la revista People. La pareja se conoció en 2009 durante la campaña de promoción de 'Inglorious Bastards' y se prometió en junio de 2017, un año después de comenzar su relación sentimental.

Tarantino, de 55 años, y Pick, de 35, se casaron en una ceremonia íntima organizada en Los Ángeles (California) y celebraron un gran evento después al que fueron invitados numerosos artistas de la industria.

Es el primer matrimonio para el cineasta -que escogió un traje oscuro para la ocasión-, y que acaba de terminar el rodaje de 'Once Upon a Time in Hollywood', una cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y Dakota Fanning, entre otros.

«Es una historia que tiene lugar en Los Ángeles en 1969, en el apogeo del Hollywood hippie. Los dos protagonistas son Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de wésterns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt). Los dos tienen problemas para triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rich tiene una vecina muy famosa... Sharon Tate», adelantó Tarantino en marzo.

Tate, esposa del director Roman Polanski, fue una de las nueve personas que murieron a manos de Charles Manson y la secta 'La Familia', cuyos crímenes conmocionaron a la sociedad y marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60.