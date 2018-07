«Me he quedado blanca»: la coincidencia de un libro de Carme Chaparro con una muerte La periodista escribió en su novela, «La química del odio», un suceso que ha tenido lugar hace unas horas IDEAL.ES Miércoles, 11 julio 2018, 09:34

Hace tan solo unas horas que saltaba la noticia: en el Hospital de La Paz en Madrid habían encontrado el cadáver de un hombre en el hueco del ascensor. Una suceso que suma una coincidencia de igual nivel y que tiene como protagonista a la periodista Carme Chaparro, ya que la periodista escribió algo similar en una de sus novelas.

Es más, la propia Chaparro, siempre sincera no oculta que «no es la primera vez que ocurre algo que ya está escrito en la novela», confiesa la catalana en una entrevista con 'Outdoor'. La novela en cuestión se titular «La química del odio» y está siendo tendencia en las últimas horas tras el hallazgo. «Estaba conduciendo y no paraban de entrarme mensajes en el móvil. He aparcado y ya he visto las capturas de pantalla. Me he quedado blanca», añade.

De hecho, Carme Chaparro fue consciente de lo sucedido a través de las redes sociales donde muchas personas la mencionaron para hacerle saber que había pasado en el mundo real lo mismo que ella había escrito en su libro. Eso sí, la periodista asegura no creer «en brujería ni artes adivinatorias».

Pese a dejar claro que no quiere «frivolizar con el tema y quiero dar mis condolencias a los familiares del fallecido», Chaparro admite que para escribir ese pasaje se inspiró en un suceso real que tuvo lugar en el hospital de Bellvigte en 1989.