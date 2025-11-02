Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto en el cementerio real del palacio de Tatoi. EFE

El primer hogar de la Reina Sofía se convierte en museo

Durante la restauración del Palacio de Tatoi han visto la luz numerosos objetos personales de la familia real griega

Joaquina Dueñas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:11

Durante el mes de octubre han salido a la luz algunos de los objetos personales que la Reina Sofía dejó atrás en el palacio griego ... Tatoi cuando ella y su familia tuvieron que salir precipitadamente del país heleno en 1967. Vestidos de cóctel y de gala y hasta los zapatos de Roger Vivier que lució en su boda con don Juan Carlos forman parte del inventario de más de 70.000 objetos y enseres que el ministerio de Cultura griego ha recopilado durante los trabajos de recuperación del histórico lugar, un proyecto que pretende abrir al público como museo del primer hogar de la madre de Felipe VI.

