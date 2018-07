La Policía se presenta en Sálvame con una orden relacionada con Mariló Montero «No tiene ni pies ni cabeza. Ella sabe cuál es nuestra dirección, pero esto son ganas de hacer ruido. Y si quiere ruido, tendrá ruido» IDEAL.ES Jueves, 12 julio 2018, 10:45

Hace casi dos semanas la Policía irrumpió en Sálvame para buscar a un colaborador del programa. 11 días después la situación se ha vuelto a repetir. Kiko Hernández y Kiko Matamoros, los dos presentadores en época veraniega, han visto cómo los agentes acudieron al estudio del espacio de Mediaset para entregar una citación al juzgado para Gustavo González y Diego Arrabal.

El motivo de esta decisión no es otro que las fotos que hicieon de Mariló Montero de vacaciones en la playa. «Esto parece de coña. No sé si tengo la negra, pero cada vez que presento la Policía se presenta aquí», decía Kiko Hernández. «Creo que puede ser por lo mismo del otro día, lo de Mariló Montero», vaticinaba González.

Tras lo sucedido, los colaboradores se justificaron así: «Hay un proceso judicial abierto, un juez nos tiene esas fotografías secuestradas desde hace dos años y no se celebra el juicio... pero nosotros no podemos sacar esas fotografías, que son en una playa pública y que, para mí, no tienen mayor importancia», expresaba Arrabal.

«Son hechas en un sitio que está bajo jurisdicción francesa. Me tocó ir a la embajada de Francia y se va a demostrar que están hechas en un lugar público, pero nos sentimos indefensos», manifestaba González, quien luego le lanzó las siguientes palabras a Mariló Montero. «Creo que es un error muy grande por parte de Montero, porque nosotros no teníamos la intención de sacar las fotos. Pero si nos da la razón el juzgado... ¿qué hacemos, Mariló?».

«No tiene ni pies ni cabeza. Ella sabe cuál es nuestra dirección, pero esto son ganas de hacer ruido. Y si quiere ruido, tendrá ruido», concluyó Arrabal al respecto.