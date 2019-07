Polémica con el granadino Jorge Brazález, ganador de 'MasterChef', por un alimento caducado El cocinero compartió en sus redes sociales que estaba comiéndose una pizza pasada de fecha, lo que dio lugar a críticas de diverso tipo R. I. Lunes, 15 julio 2019, 17:18

El cocinero granadino Jorge Brazález, ganador de la quinta edición de 'MasterChef', ha levantado la polémica en su cuenta de Instagram al compartir cómo se comía una pizza pasada de fecha. En las imágenes, podía verse a Brazález defendiendo que no pasaba nada por ingerir este alimento aunque llevara «ocho días caducado».

«¿Qué pasa? Que nos caduca un alimento, nos alarmamos y lo tiramos a la basura. Pues no. ¿Qué le puede pasar a un alimento caducado? ¿Qué sepa peor y no esté tan bueno? La gente cuando ve una pizza caducada no puede decir: '¡Dios mío, tírala! ¡No la toques! ¡Que no ponga huevos!'. Pero hay que probarla, ¿no? ¿O ya veo la tapa, la fecha y la tiro? ¡No!«, explicó Brazález.

Estas palabras del chef granadino generaron cierto revuelo entre sus seguidores, sumando decenas de comentarios de usuarios de Instagram molestos con la actitud de Jorge Brazalez.

«Todos nos hemos comido un yogurt caducado, una pizza caducada alguna vez. No pasa nada, pero tú teniendo un restaurante creo no deberías decir eso», comentó uno de los usuarios indignados.

Entre numerosos comentarios similares que aluden a que «el tema caducidad es serio», otros usuarios defendían que lo hecho por Jorge Brazalez era una irresponsabilidad porque «con una pizza caducada puedes ponerte enfermo».