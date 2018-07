¿Qué va a haber de nuevo en TV este verano? Fotograma de 'Sabuesos', que sigue sin fecha oficial de estreno. / TVE Las cadenas intentan sobreponerse a las vacaciones, tanto del público como de sus figuras.En verano se resienten las audiencias JULIÁN ALÍA Jueves, 26 julio 2018, 08:57

Con el Mundial de Rusia ya terminado y el Tour entrando en sus últimos días de competición, se da fin a los directos y la bienvenida a un terreno pedregoso para las cadenas de televisión, que no tienen nada fácil ganarse a un público con la mirada puesta en las vacaciones. Lo saben en La 1, donde el hueco de 'MasterChef', acostumbrado a superar el 20% de cuota de pantalla con asiduidad, es complicado de llenar. En el principal canal de la cadena pública ha habido mucho movimiento, como la apuesta por 'Lazos de Sangre', que repasa la historia de relevantes familias españolas, y que ha gozado de buena audiencia en sus tres primeros programas. Destaca el último de ellos, centrado en la saga Rivera Ordóñez, que se coló entre los espacios del canal más seguidos de los últimos treinta días. A estos documentales les sigue siempre un especial de 'Amigas y conocidas', nacido para «alimentar varios espacios», según sus creadores, y que oscila en cuanto a público, pero sin acabar en catástrofe.

También ha llevado a los hogares españoles la segunda temporada de 'Pura Magia', con la incorporación de Nina. Sin embargo, el 'share' no ha alcanzado los dos dígitos en ninguno de los capítulos emitidos. Y también la séptima de 'Viaje al centro de la tele', junto a las habituales retransmisiones de los Sanfermines y de una ronda ciclista gala que siempre cumple.

Ahora ha vivido el final de 'Bailando con las estrellas', formato en el que David Bustamante y Yana Olina se han coronado, por lo que en breve se sabrá si esa plaza es ocupada por la serie 'Sabuesos', aún sin fecha oficial de estreno, algo que sí ha hecho 'Crush', el concurso presentado por el exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, que tampoco termina de arrancar en cifras.

En Antena 3 han apostado por la serie 'Stalkers', que no logra la audiencia esperada en las noches de los lunes, y rescatado 'Top50', un programa de pifias de famosos conducido por Cristina Pedroche, que en su primera entrega no gozó de mucho éxito. A la espera, 'Improvisando', presentada por Arturo Valls, y cuya fecha de estreno no tardará en desvelarse. Coincide con las vacaciones de Susanna Griso, sustituida por Lorena García al frente de 'Espejo Público', como ya es habitual.

Indiscutible

Mientras, Cuatro estrenó 'Viajeros Cuatro', de un corte casi idéntico a 'Callejeros Viajeros'; la serie '9-1-1', que cumple con las expectativas; y tiene prevista una versión veraniega de 'En el punto de mira', que dará comienzo el próximo lunes y que analizará la situación de las distintas costas españolas. Su compañera de Mediaset, Telecinco, con las audiencias del Mundial en el recuerdo, ha encontrado en la ficción 'The Good Doctor' un gran relevo, ya que se ha proclamado líder indiscutible de la franja de 'prime-time' de los lunes, superando el 25% de audiencia con algunos de sus capítulos.

Con Joaquín Prat durante la ausencia de Ana Rosa Quintana, 'El programa del verano' se ha acostumbrado a liderar las mañanas de un periodo estival en el que ha regresado a la cadena Jordi González, que ayer estrenó 'Hechos reales'. En el apartado negativo, 'Mi madre cocina major que la tuya' sufrió un duro varapalo con la emisión de su segundo programa. Hay dudas sobre su continuidad.

Por su parte, La Sexta ha apostado por aprovechar el tirón de 'Pesadilla en la cocina', además de estrenar 'Ambulancias', que, en formato documental y con discretos resultados de audiencia, explica lo que ocurre en el ámbito de los servicios sanitarios de urgencia.