El perdón de Inés Ballester a Ana Guerra: «Pobrecita, la admiramos mucho» La presentadora de 'Amigas y conocidas' responde así a las críticas recibidas por su entrevista a la canaria de OT IDEAL.ES Miércoles, 11 julio 2018, 12:57

Hace unas horas les contamos cómo Ana Guerra se había molestado por la entrevista que le hicieron en 'Amigas y conocidas', espacio en el que, en lugar de hablar de su actividad profesional, aprovecharon para criticarla por la foto en bikini que la joven había subido a Instagram.

Entre otras cosas, la canaria oyó la siguiente pregunta de boca de la presentadora Inés Ballester «estás creando traumas a las niñas que no tienen tu cuerpo, ¿cómo lo ves?».

Pues bien, después de la polémica creada y las críticas recibidas, la propia Inés Ballester ha pedido perdón así, aprovechando la felicitación por el programa recibida de parte de Inmaculada García. Esto es lo que ha empezado diciendo: «Dejadme que aproveche. Hoy ya nos han felicitado dos personas y ayer nos tocó lo contrario».

Y ha añadido: «Ayer con Ana Guerra, pobrecita, es verdad que no la dejamos hablar mucho porque aquí hablamos mucho todas. Todas nuestras disculpas porque ella sabe, no solo que la queremos, sino que la admiramos muchísimo, pero es verdad que a veces no dejamos hablar mucho«.