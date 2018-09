De 'Operación Triunfo' a operar apendicitis José Antonio explica al resto de elegidos para el 'reality' su decisión de no formar parte del grupo. :: rtve José Antonio, uno de los elegidos para participar en la Gala O del 'reality' televisivo, ha sido el primero que renuncia en la historia del concurso. La medicina pudo más que la música MIKEL ARNAO Viernes, 21 septiembre 2018, 12:26

En 2017 llegó tarde a las pruebas de selección, así que este año no se lo pensó dos veces: salió de una guardia en el hospital de Valencia donde trabaja como residente y se fue a hacer la cola del 'casting' para la nueva edición de 'Operación Triunfo'. José Antonio, un joven médico de 26 años, se ha convertido en el primer concursante de la historia del 'talent' que ha decidido renunciar a su plaza.

El cantante se presentó al concurso para probar, pero fue superando todas las cribas y en el último momento fue seleccionado como uno de los 18 elegidos, entre cerca de 16.000 aspirantes, para participar en la Gala 0 que se celebró el miércoles por la noche. Sin embargo, este artista en ciernes terminó arrepintiéndose y finalmente anunció al programa que no se iba a presentar. «No le he dicho no a 'OT', le he dicho sí a la medicina», declaró.

El programa repescó a un candidato desechado y 'OT 2018' despegó con los 16 afortunados que ya campan a sus anchas por la academia. Eso sí, los sucesores de Amaia, Aitana y compañía ha tenido un detalle con su compañero y han reservado, de manera simbólica, un armario para José Antonio.

El valenciano empezó la carrera de Medicina en Polonia, donde hizo el primer curso, pero después completó la licenciatura en la Universidad de Valencia, donde logró una plaza de cirugía general como médico interno residente (MIR) en un hospital y donde actualmente está realizando la especialización, el principal argumento para renunciar a su sueño de cantar ante el público. «Me ha costado mucho sacarme la plaza y borrar todo eso de golpe es muy duro», explicó en un vídeo para el programa el primer concursante que renuncia en las diez ediciones que se han celebrado hasta el momento.

José Antonio, que comenzó a cantar en casa y en la iglesia, se apuntó a los 'castings' sin decírselo a sus padres, que también son médicos. «Mi padre no sabe que estoy aquí y mi madre se ha enterado cuando ya estaba en la cola», confesó durante la entrevista que le hicieron en las pruebas de selección, donde fue a probar confiando en que no superaría todos los cortes. Pero al alcanzar una plaza para la Gala 0 se vio obligado a elegir su rumbo. «No me han concedido un pase en la residencia».