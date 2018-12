Nuevo programa de risas en La 2: «La persecución al humor se ha ido de madre» Alberto Casado presenta 'Ese programa del que usted me habla', el nuevo espacio de humor de La 2. «Si no te sales del tiesto, todo se hace muy aburrido» JULIÁN ALÍA Martes, 4 diciembre 2018, 09:45

Conocido por 'Sé lo que hicisteis' años atrás, y ahora por la irrupción de 'Pantomima Full', Alberto Casado (Madrid, 35 años) es uno de los presentadores de 'Ese programa del que usted me habla', el nuevo espacio dedicado al humor que La 2 estrenó este lunes, y que emite de lunes a viernes a las 21.30 horas. «Me gustaría que le aportase a la gente otro punto de vista, que no sea algo que ya haya visto, que diga: 'Me están hablando en este tono, me lo están contando así, y esto ahora mismo en la tele es difícil de ver'», comenta Casado.

– ¿Tenía ganas de volver a la tele?

Hombre, mola, pero si me hubiesen llamado de cualquier cosa, no hubiese dicho que sí por el hecho de volver a la tele. Tenía ganas siempre que fuese con un programa parecido a este. Ahora que estamos con 'Pantomima', y que fuera de la tele nos ha ido guay, para volver tenía que ser algo que me apeteciese y que tuviese buena pinta.

– ¿Cómo surgió 'Pantomima Full'?

Surgió porque tenemos una obra de teatro que se llama así, y cuando vimos que no había mucho público, decidimos crear unos vídeos que se hiciesen virales para que la gente conociese un poco más la marca, entre comillas, y empezase a venir a verlo. Y resulta que los vídeos nos salieron muy bien y los vio mucha gente. Pensábamos simplemente en que se compartiesen un poco, pero, joder, a raíz de eso a los pocos meses de sacarlo ya se convirtió en nuestro trabajo. Surgió así, de una manera muy casual.

– ¿Cómo vive las polémicas del mundo del humor?

Se ha convertido en algo que le puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Creo que se ha ido un poco de madre la persecución a un comentario gracioso de determinada persona, ya sea por meterte con una bandera, o con lo que sea. Qué más da, es una persona haciendo un chiste. Que eso llegue a un juzgado, a amenazas, o a que gente intente boicotear un show, me parece lamentable. Y es una pena. Lo vivo sabiendo que en cualquier momento me puede tocar, pero también con la relajación de seguir haciendo lo que me dé la gana, y si en algún momento me pasa, pues me aguantaré, y preguntaré a Dani (Mateo) y a Róber (Bodegas) cómo gestionarlo. Ya está. Son así ahora las cosas y espero que en algún momento se relajen.

– ¿Le afecta a la hora de crear?

No, la verdad es que no. Cuando hacemos vídeos de 'Pantomima', vamos a 'La Resistencia'… hacemos lo que nos hace gracia. Hay veces que recibes unos comentarios que dicen: 'Lo que han dicho estos, qué burrada', y otras que se va más de madre y te acaba pasando como a Dani Mateo o como a Bodegas, pero como estés pensando en si vas a molestar o no, es que no haces nada. Creo que no hay que pensarlo mucho. Si nadie se atreve a salirse nunca del tiesto, acabaría siendo todo muy aburrido.

– ¿Cree que a veces los líos llegan por casualidad?

Sí, sí. Totalmente. Hay bromas que pueden pasar desapercibidas o que se 'megalíe'. Vives en cierta manera con la relajación de que hay un poco de lotería también en esto. Puede que me toque mañana por un comentario que hice hace un año, o por uno que haga pasado mañana y que no vaya con mala intención, pero que de repente se empiece a rular por Twitter, y la gente diga que soy gentuza…