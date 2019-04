Nuevo festival de series en Valencia Cartel del Festival de series. Este nuevo proyecto pretende poner en valor la ficción, dada su creciente importancia, así como reflexionar sobre lo que cuentan de nosotros R.C. Jueves, 11 abril 2019, 09:00

El británico Roger Drew, guionista de 'The thick of it' y 'Veep', David Trueba, Borja Cobeaga, Belén Gopegui, Diego San José... son algunos de los invitados de la I edición del LABdeseries, el nuevo festival de series que se celebra en Valencia desde hoy hasta el domingo. Drew explicará cómo es la relación en Gran Bretaña entre las series y la política, binomio que ha dado frutos tan interesantes como 'Yes, minister' y su heredera, 'The thick of it'. Este nuevo proyecto pretende poner en valor la ficción, dada su creciente importancia, así como reflexionar sobre lo que cuentan de nosotros.