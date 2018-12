La nueva serie de Telecinco: comedia negra y «punki» El elenco de la serie está encabezado por Toni Acosta, Nuria Herrero, Malena Alterio y Mamen García. 'Señoras del (h)AMPA', presentada en el Festival MiM Series,llega como la próxima apuesta de ficción de Telecinco para el 'prime time' JULIÁN ALÍA Jueves, 13 diciembre 2018, 07:41

La comedia más gamberra de Telecinco se asomó ayer al escaparate del Festival MiM Series. Lo hizo con la presencia de sus creadores, Abril Zamora y Carlos del Hoyo, y de Arantxa Écija, directora de Ficción de Mediaset, que confirmó que la cadena va a seguir «apostando» por las series de 70 minutos, que es como tienen «configurada la parrilla». De esta manera, 'Señoras del (h)AMPA', que ya está preparada para emitir pero aún sin fecha oficial de estreno, se desmarca de la nueva corriente de reducir la duración de las ficciones nacionales, como ya ha hecho Atresmedia (50 minutos) y TVE (60).

'Señoras del (h)AMPA' llega como una comedia negra de mujeres envueltas en una espiral delictiva que les aboca a esconder cadáveres. Bajo las órdenes de dos directores de poca trayectoria pero con muchas ganas, el elenco liderado por Toni Acosta, Malena Alterio, Nuria Herrero y Mamen García empezó a grabar la serie en la casa de la abuela del propio Del Hoyo. El director novel definió el trabajo como «macarra y punki».

Consciente de que podían haberse enfrentado a un 'no' de la cadena «en estos tiempos de corrección política», Del Hoyo admitió que «hasta ahora no había dirigido nada; en las reuniones me hacía el entendido, y lo que no entendía lo buscaba en Google». El también guionista de la serie 'Maricas', que llegó incluso a dormir en el plató, en la cama de una de las protagonistas, para ganar tiempo de rodaje, se mostró satisfecho del resultado. «Suena a tópico, pero hemos hecho la serie que nos gustaría ver -dijo en su presentación-. Hemos intentado poner a estas señoras al límite en cada capítulo. Queremos que cuando la gente se siente a verla piense: 'no tengo ni idea de lo que me van a contar'. Hemos sido flexibles y no nos hemos cerrado. Si se nos ocurría algo que nos gustaba, tirábamos, ya veríamos cómo resolverlo. No es como 'Perdidos'. Tiene coherencia, aunque había veces que pensábamos: '¿cómo vamos a seguir?'. Pero, bueno, de eso ya se encargarían los Abril y Carlos del futuro».

«Sin censuras»

«Ha sido un aprendizaje constante», apuntó Abril Zamora, que comenzó el proyecto «con barba». La actriz transexual, que ha participado en series como 'La que se avecina', 'Hospital Central' o 'Los Serrano', creadora y directora a su vez de 'Temporada baja' de Flooxer, no oculta su pasado como Abel. Explicó que su intención era «contar una historia sin censuras», incluyendo en el guion a «personajes en silla de ruedas o con síndrome de Down».

Abril confesó que, durante la producción, siempre acababa «encontrando una puertecita» para continuar la historia, aun reconociendo que «no todo el mundo va a entender todas las referencias» que contiene. «Pero eso no va a impedir que la disfrute», agregó. De hecho, la serie salta de un género a otro, aunque la comedia negra predomina, y esconde pequeños homenajes a películas como 'Ocean's Eleven' o a cineastas como Quentin Tarantino.

'Señoras del (h)AMPA' narra la vida de Mayte (Toni Acosta), una madre separada con dos hijos que aprovecha una reunión del AMPA del colegio para proponer una demostración de los robots de cocina que vende para ganarse la vida. A la cita acuden Lourdes (Malena Alterio), la esposa de un policía que se dedica a tramitar los DNI en la comisaría del barrio; Virginia (Nuria Herrero), una joven embarazada y madre de un niño pequeño; y Amparo (Mamen García), una abuela que se hace cargo de su nieto ante las continuas ausencias de su hija. Todas se ven envueltas en un asesinato accidental que les conduce a encadenar actos delictivos necesarios para preservar su secreto.