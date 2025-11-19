Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En la fila superior, de izquierda a derecha: Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial de Vocento; Ana Dávila-Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid; María Ruiz-Moyano, directora de Relaciones Institucionales y Acción Social del Banco Santander; María Fernández-Miranda, directora de Mujerhoy; Emilio Herrera, presidente de KIA; Samary Fernández Feito, directora general del Área de Lujo, Revistas y Estilo de Vida de Vocento; Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ignacio Ybarra, presidente de Vocento; Ana Porto, directora global de Comunicación de Telefónica, y Manuel Mirat, consejero delegado de Vocento. Abajo, nuestros premiados: Dennis González, Sassa Hannover, Maribel Verdú, la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, Siri Hustvedt e Iris Tió. PABLO PANIAGUA

Mujerhoy entrega sus premios a cinco mujeres y un hombre «excepcionales»

La baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, la actriz Maribel Verdú, la escritora Siri Hustvedt, la empresaria Sassa Hannover y los nadadores Iris Tió y Dennis González fueron los galardonados en una noche de tinta, papel y rotativas

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Bajo una elegante noche con olor a tinta, letra impresa y rotativa en homenaje al origen artesanal de esas páginas de papel que cuentan historias ... y son «la pausa en mitad del ruido», Mujerhoy, la revista de estilo de vida de Vocento, celebró la XVI edición de sus galardones anuales con la entrega de sus premios en los que reconoce el talento femenino, y que en esta ocasión han sido para cinco mujeres y un hombre «excepcionales» e «inspiradores»: la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, la actriz Maribel Verdú, la escritora Siri Hustvedt, la ex modelo y empresaria Sassa Hannover y los campeones mundiales de natación artística, el dúo mixto formado por Iris Tió y Dennis González.

