Movistar, a la caza de abonados La Fórmula 1, uno de los alicientes deportivos de la promoción para quienes se den de alta en la plataforma antes del 8 de septiembre. / R. C. Tras hacerse con el monopolio futbolístico,ahora deja gratis sus canales 'premium' durante cinco meses para captar nuevos clientes JULIÁN ALÍA Miércoles, 8 agosto 2018, 08:50

De un modo similar a lo que ya ocurrió en 2015, Movistar deja gratis cinco meses sus canales 'premium' para aquellos que se den de alta antes del próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la decisión obedece a razones bien distintas. En aquella ocasión, la compañía había perdido la batalla por los derechos de la Champions League en favor de Mediapro, que no pudo ofrecer los servicios deseados para su retransmisión, ya que en muy pocas zonas era posible su reproducción vía televisión, y la que procedía mediante un ordenador, y su opción de visionado en directo, conllevó muchos cortes y asiduas desconexiones.

Tardaron en ponerse de acuerdo. La fase de grupos de aquel año fue emitida íntegramente por el grupo audiovisual de Jaume Roures, sin que ambas compañías llegasen a un pacto. No obstante, Movistar apenas perdió nuevos abonados, porque muchos de ellos disfrutaron de todos sus canales hasta enero de 2016, mes en el que anunció un acuerdo con Mediapro por 2.400 millones de euros para incluir sus canales y sus consiguientes emisiones de la Champions y la Liga en su listado.

Esta vez lo hace para aprovechar el tirón del fútbol, que ha convertido prácticamente en un monopolio. Tras desembolsar, eso sí, 4.020 millones de euros; 1.080 destinados a las competiciones europeas -Champions y Europa League- y 2.940, a las nacionales, incluida la Segunda División. En el núcleo de su negocio, los deportes en general: ha renovado su acuerdo con la ACB por otras tres temporadas -territorio propio hasta hace nada de TVE, en abierto-, además de consolidar las retransmisiones del golf, MotoGP y la Fórmula 1. Una amplia oferta deportiva que estará incluida en la nueva promoción para captar usuarios, junto con todos los canales relacionados con las series y el cine de los que dispone.

«Paraíso del deporte»

Entre sus últimos movimientos, la creación del canal #Vamos, que comenzará a emitir en septiembre. La idea es incorporarlo al paquete básico, al igual que #0, aunque desvinculando a este de los programas y espacios deportivos a los que daba curso excepcionalmente. #Vamos incluirá información sobre deportes con menor seguimiento y servirá de escaparate para que los abonados a ese paquete decidan hacerse con el resto del contenido deportivo de la plataforma, que se encuentra en los llamados 'premium'.

Para el nuevo canal, que será dirigido por Julio Morales, Movistar ha confirmado la presencia de Juanma Castaño, desvinculado hace tres semanas de Mediaset, donde había permanecido desde la creación de Cuatro. «Voy a trabajar en lo que más me gusta. Voy a estar en el mejor lugar en el que un periodista deportivo puede trabajar, en Movistar+, el paraíso de la televisión deportiva», declaraba el periodista a través del comunicado oficial que daba cuenta de su fichaje. Más tarde, en su cuenta de Twitter, publicaba: «Estoy muy feliz, muy agradecido y muy responsabilizado. Me encanta sumarme a este proyecto. Me gusta esta marca y su forma de hacer televisión». Nada que ver con su mensaje del 18 de julio, cuando respondió con ironía a otro de Mediaset donde anunciaban su marcha pero sin ningún atisbo de agradecimiento.