Llega el programa en el que «cómicos, actores, políticos... se humillan por turnos» Marta Flich, Dani Mateo y JJ Vaquero son el jurado del nuevo programa de Comedy Central, donde los zascas están a la orden del día. / R. C. Comedy Central estrena hoy 'Roast Battle', un formato que debuta en España con Dani Mateo como presentador y en el que triunfa la ofensa más ingeniosa JULIÁN ALÍA Martes, 23 octubre 2018, 09:26

Comedy Central se convertirá en un ring dialéctico cada martes a las 22.45 horas. El canal estrena esta noche 'Roast Battle', un nuevo formato en España en el que «cómicos, actores, políticos... se humillan por turnos», según la actriz y economista Marta Flich, que actuará como jurado junto a Dani Mateo y José Juan 'JJ' Vaquero. «Se trata de una comedia que consiste en golpes bajos y donde se transgreden todos los límites del humor», reconoce la también guionista, para quien la experiencia ha resultado «preciosa, divertidísima y altamente recomendable, sobre todo si vas sin prejuicios y a divertirte sin tomarlo de un modo personal».

Los participantes se enfrentarán por parejas en batallas dialécticas llenas de zascas. No hay temas vetados y se premian el ingenio y los golpes bajos. A lo largo de los seis episodios pasarán veinticuatro concursantes.

Aparte de juzgar los chistes de los participantes, Dani Mateo también se encarga de conducir un programa que «parte desde donde está el límite» y que «no es apto para todos los públicos». Además, en 'Roast Battle' las acometidas serán bidireccionales y nadie estará a salvo. «Ninguno está libre de culpa y todos salimos escaldados y siendo patéticos. Nos muestra que todos podemos ser un chiste andante», comenta Mateo.

Irónicamente, la labor de árbitro recaerá sobre la figura del imprevisible Ignatius Farray. Su aparición va a ser «una sorpresa muy gorda para la gente», apunta Vaquero, que se ha divertido «mucho» con el programa, algo que ve fácilmente extrapolable al público porque «da para mucho debate una vez que acaba».

En cuanto a los límites del humor, el guionista y colaborador de 'El Hormiguero' es el que se muestra más cauteloso: «No creo que los cómicos seamos los que tienen que decidirlo, igual que pienso que no tienen que ser los pilotos de Fórmula 1 los que decidan los límites de velocidad. Yo creo que nosotros tenemos el punto de mira muy desviado y estamos demasiado dentro del asunto. El humor a veces debe quedar para dentro de casa y no sacarlo de ahí». Sin embargo, esos límites parece que se van a pulverizar, aunque Vaquero reconoce que no se ha atrevido a soltar todo lo que había preparado: «Cuando me dijeron qué gente iba a participar, le preguntaba a mi mujer '¿Qué te parecen estos?', y me decía: 'Ni se te ocurra'. He pasado de contarle quiénes van para ver si eran graciosos a hacerlo para que me haga de filtro».

Éxito en EE UU y Reino Unido

El programa, que ha funcionado con éxito en países como Estados Unidos y Reino Unido, debuta ahora en España con la presencia de un gran número de invitados relevantes, como el político Pablo Echenique, los cómicos Berto Romero, David Broncano, Santi Rodríguez, Kaco Forns, Antonio Castelo, Valeria Ros, y actores como el malagueño Pablo Puyol. «La prueba de que es gracioso es que todos los que estamos en él nos reíamos de verdad. Por ejemplo, hay un momento en el que Pablo Echenique se ríe de su discapacidad, y nosotros estamos llorando de la risa», añade el propio Mateo.

Por si fuera poco, al terminar 'Roast Battle', Comedy Central emite la versión británica del formato, que cuenta con un jurado formado por el cómico Jimmy Carr, el actor Russell Brand y la actriz canadiense Katherine Ryan.