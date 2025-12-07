Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Meghan Markle AFP

Meghan Markle, más cerca de su padre después de siete años sin hablarse

Un acercamiento que se produce después de que Thomas Markle se encuentre en estado crítico como consecuencia de la amputación de una pierna

Joaquina Dueñas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:33

Comenta

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, está en estado crítico desde que la semana pasada fuera ingresado de urgencia para ser operado de un coágulo ... en una pierna en Filipinas, intervención que terminó con la amputación de la extremidad por debajo de la rodilla. Una delicada situación que ha propiciado el acercamiento de su hija, preocupada por la salud de su progenitor, según ha expresado su portavoz. «Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre», ha dicho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 El Covirán se bloquea
  6. 6 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Meghan Markle, más cerca de su padre después de siete años sin hablarse

Meghan Markle, más cerca de su padre después de siete años sin hablarse