María Palacios EP

María Palacios sale en defensa de su marido, Alessandro Lecquio, tras su despido de Mediaset

«Jamás he vivido un ápice de violencia», ha defendido

Joaquina Dueñas

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:29

María Palacios ha concedido a la revista '¡Hola!' para la que trabaja una entrevista en la que aborda el despido de su marido, Alessandro Lecquio, ... consecuencia directa de las declaraciones de Antonia Dell'Atte al periódico 'El País' en las que daba detalles de los maltratos que presuntamente había sufrido cuando estaba casada con el conde italiano. «Creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente», ha defendido.

