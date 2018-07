María Isabel se arrepiente de cómo era de pequeña: «Me da vergüenza» La joven andaluza ha estado en boca de todos y su renacer le ha valido ser entrevistada en 'Viva la vida' por Toñi Moreno IDEAL.ES Lunes, 9 julio 2018, 13:27

Hace unas semanas nos hicimos eco del cambio radical de María Isabel que sorprendió a las redes sociales. Desde entonces, la joven andaluza ha estado en boca de todos y su renacer le ha valido ser entrevistada en 'Viva la vida' por Toñi Moreno.

La cantante, popular por el tema 'Antes muerta que sencilla' que lanzó a los 9 años de edad y por haber triunfado en Eurovisión Junior, desveló en el programa de Telecinco cómo vivió aquellos años y qué ha sido de ella dese entonces.

«¿Cuando te ves en las entrevistas no te ves muy repelentilla?», le preguntó Toñi, a lo que ella respondió que «demasiado». «Me hace gracia verme de pequeña, pero pienso: '¿Por qué era así? Si yo no soporto a una niña así, tan redicha'. Ahora de mayor me da vergüenza por eso», añadió.

María Isabel, que ahora tiene 23 años, confesó también que ha mantenido una vida normal este tiempo: «Me han propuesto venirme a Madrid a vivir muchas veces y mis padres no me han retenido, pero siempre han querido que lleve una vida de lo más normal», concluyó.