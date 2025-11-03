Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mario Suárez y Malena Costa. EP

Malena Costa y Mario Suárez esperan su tercer hijo

La pareja ha anunciado el embarazo junto a sus dos hijos mayores

Joaquina Dueñas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:19

Malena Costa y Mario Suárez han anunciado que están esperando su tercer hijo. Lo han hecho con una fotografía en la que el matrimonio aparece ... acompañado por sus dos hijos mayores que besan la incipiente barriguita de la modelo. En la publicación, además, dan la primera pista del nombre del bebé que esperan desvelando la inicial con el mensaje: «Baby 'M' is coming». Igual que sus padres, Malena y Mario, y que sus hermanos, Matilda y Mario Jr., el nombre del nuevo miembro de la familia comenzará por «M».

